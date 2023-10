Ypê dá uma Mãozinha contra as sujeiras mais assustadoras

Com personagem direto do cinema, a marca apresenta sua maior campanha da linha de produtos Casa, com destaque para água sanitária, multiuso e desinfetantes

Em sua maior campanha da linha de produtos Casa, a Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, presente em mais de 95% dos lares brasileiros*, dá uma Mãozinha contra as sujeiras mais assustadoras com seus produtos: Água Sanitária, seis versões do Multiuso, Desinfetante Multissuperfície Antibac, Desinfetantes Ypê Pinho e Desinfetantes Ypê Bak.

Por meio do ‘teste extremo’, a qualidade e alta performance dos produtos já reconhecidas pelos consumidores são mostradas em micro detalhes numa ação de limpeza extrema, com riqueza de detalhes.

Para sustentar essa grande campanha, a marca traz Mãozinha, um dos personagens mais icônicos do cinema, dos filmes do terror cômico, cansado de estar num ambiente com sujeiras horripilantes e difíceis de serem removidas. A ajuda chega por meio de uma caixa de produtos Ypê que revolucionam o ambiente e, com praticidade, permitem deixar os cômodos limpos, cheirosos e impecáveis.

“Somos movidos por uma inquietação de buscar a inovação e criatividade em tudo que fazemos, que transita pela forma que trabalhamos, fórmulas dos nossos produtos e em como nos comunicamos com os nossos consumidores”, enfatiza Cesar Nicolau, diretor de Marketing da Ypê. “Desde o início do ano, estamos trazendo um conceito inédito em nossas campanhas por meio da exibição detalhada da tecnologia de nossos produtos no momento da limpeza e em ‘testes extremos’ de uso. E, agora, buscamos surpreender os brasileiros com essa propriedade exclusiva para apoiar em nossas ações publicitárias a personagem Mãozinha contra as sujeiras assustadoras”, explica.

Benjamin Yung, Co-CEO da DPZ completa: “Desde que criamos o conceito “Qualidade que se vê, certeza que é Ypê”, nós buscamos formas interessantes de demonstrar os produtos da Ypê em ação. Para apresentar a linha de produtos Casa, não foi diferente. Resolvemos colocar os produtos à prova, limpando a “casa mais suja do mundo”, e ninguém melhor para fazer isso do que o próprio Mãozinha.

“Nos dias que antecederam o lançamento, brincamos com esse universo sobrenatural para gerar ainda mais conversa nas redes sociais, e aproveitamos uma sexta-feira 13 para estrear a campanha,” diz Leandro Dolfini, diretor de Criação da DPZ.

Com abrangência nacional, a Campanha estreou em 13/10 nas redes sociais, na TV e nas mídias online e offline.

Protagonistas contra as sujeiras mais horripilantes

As seis versões do Multiuso Ypê entraram em cena com suas respectivas soluções: desengordurante para limpeza de superfícies; com álcool para dar brilho sem embaçar; tira-manchas que remove as manchas dos tecidos; controle de odores indesejados; antibac com limpeza e proteção em um único produto, eliminando 99,9% dos germes e bactérias; e Green que é hipoalergênico, com ingredientes de origem vegetal e fontes renováveis.

Já a Água Sanitária Ypê, com seu bico direcionador, traz mais segurança durante o uso, evitando desperdícios. Em sua embalagem, a tampa com lacre de segurança minimiza o risco de vazamentos e os rótulos feitos com material resistente à água.

O Desinfetante Multissuperfície Ypê Antibac cuida, higieniza e protege toda família, eliminando 99,9% dos vírus, bactérias, fungos, e é eficaz também contra o vírus da Covid-19. Com gatilho aplicador, torna a limpeza mais prática, com a dosagem certa do jato, sem desperdícios.

Outras linhas de produtos com destaque na campanha são os Desinfetantes Ypê Pinho e os Desinfetantes Ypê Bak. Os Desinfetantes Ypê Pinho são oferecidos em três versões: Tradição, Citrus e Lavanda, que eliminam 99,9% de germes, bactérias e fungos, têm tecnologia de controle de odor e perfumação prolongada. Os desinfetantes Ypê Bak contam com quatro versões: Eucalipto, Lavanda, Floral e Turquesa, grandes aliados para manter a casa limpa, desinfetada e perfumada por mais tempo.

Produção

A campanha foi desenvolvida pela DPZ, envolvendo aproximadamente 200 pessoas numa megaprodução, com set de filmagem em São Paulo em diferentes ambientes, três atores para interpretar o personagem Mãozinha, câmera especial utilizada em grandes produções cinematográficas, diversas próteses da Mãozinha maquiadas nos dias de gravação.

Para gerar uma conversa entre os consumidores antes da campanha ser lançada, algumas ativações foram feitas como o aparecimento do “Mãozinha” na casa em que a gravação do filme aconteceu em São Paulo. E em um supermercado com o carrinho lotado de produtos da marca. Além disso, diversas outras ações de comunicação, como o envolvimento de mais de 30 influenciadores que apreciam a marca e o universo dos filmes.

