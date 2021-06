Você conhece a raça Senepol?

Objetivo é fornecer os itens, voltados à manutenção e reforma geral desses equipamentos, a frigoríficos e indústria alimentícia em todas as regiões do Brasil.

A SomaFlux, empresa do Grupo Soma Sul, especialista em prover soluções em equipamentos, peças e serviços relacionados ao controle de fluxo (compressores, sopradores e bombas de vácuo) está apresentando ao mercado uma marca própria de componentes para bombas de vácuo, itens fundamentais para a manutenção preventiva e reforma geral desses equipamentos. Como maiores usuários das bombas de vácuo, frigoríficos e indústria alimentícia estão entre os principais clientes a serem atendidos.

O lançamento das peças da marca SomaFlux faz com que a empresa expanda sua atuação em todo o território nacional, afirma o gerente comercial da empresa, José Luiz Bastos. Esse alcance se faz possível por dois motivos cruciais, primeiro, ao contrário de muitas atividades econômicas, a indústria alimentícia possui instalações em todas as regiões do país e, por último, as aplicações de vácuo vêm aumentando nos mais diversos segmentos da indústria brasileira, fazendo com que o mercado de bombas de vácuo esteja em constante crescimento, o que cria oportunidades cada vez maiores.

Segundo Bastos, as bombas de vácuo são essenciais para os frigoríficos. Por meio desses equipamentos é que são embalados produtos como carnes, salsichas, frangos, entre outros alimentos perecíveis. Ademais, a extração de material orgânico dentro das linhas de produção das unidades frigoríficas é feita por circuitos de vácuo, explica o gerente da SomaFlux. “Por serem tão imprescindíveis, as bombas de vácuo precisam de manutenção preventiva de rotina e de revisão constante, incluindo troca periódica de componentes.”

José Luiz Bastos explica que a SomaFlux constatou que o mercado fornecedor desses componentes estava muito concentrado, e que frigoríficos e indústria alimentícia demandavam por mais opções de soluções. “Era um mercado, até então, nas mãos de duas, três empresas. Chegamos para ser uma alternativa, com peças de qualidade, provendo a manutenção. O objetivo é que, com essa linha, formada por todos os componentes necessários para as revisões, dos mais diversos materiais, tamanhos e modelos, possamos atender às necessidades e especificidades em todas as regiões do Brasil”, declara.

Desenvolvimento

Da decisão de ingressar nesse nicho até o lançamento, foi pelo menos um ano e meio de desenvolvimento da linha, informa o gerente da SomaFlux. Parte dos itens vem da Europa, de fornecedores contratados com exclusividade; outra parte tem produção nacional. A linha inclui os jogos de palhetas para bombas de vácuo lubrificadas e secas, componentes estruturais das bombas de vácuo. “Foi o que mais exigiu tempo de desenvolvimento, para atingirmos a qualidade máxima”, revela Bastos.

Filtros e kits completos de filtros, para manutenção preventiva e reforma completa dos equipamentos, também fazem parte da linha da SomaFlux. São itens com rotatividade, uma vez que um kit de filtro deve ser trocado a cada, em média, 2 mil horas de uso. Dependendo do ritmo da linha de produção, a troca é feita entre três e 12 meses.

A inoperância de uma bomba de vácuo ou um mau desempenho trazem perdas significativas para as unidades frigoríficas. “Os ciclos das embaladoras a vácuo são, em média, de 7 segundos, dependendo do produto, e uma bomba com baixa performance aumenta este ciclo trazendo ineficiência ao processo produtivo. A manutenção preventiva é fundamental também para mitigação dos riscos de paradas inesperadas, se uma máquina para uma hora, pode deixar de produzir milhares de unidades de produtos”, ilustra Bastos.

Sobre o grupo

O Grupo Soma Sul tem forte presença no sul brasileiro, com seis unidades: Chapecó e Joinville, em Santa Catarina; São Leopoldo, no Rio Grande do Sul; e Toledo, Maringá e Curitiba, no Paraná. Com mais de 20 anos de experiência no ramo de equipamentos para codificação e inspeção industrial de produtos, o grupo criou, em 2012, a Soma Sul Equipamentos, com foco no atendimento às necessidades industriais do mercado de inspeção de produtos, codificação industrial de produtos e equipamentos para processamento e embalagem. A marca SomaFlux existe desde 2018.