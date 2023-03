Vigilância lança Campanha “Março sem Dengue” em Artur Nogueira

De 07 a 10 de março, o público feminino desfrutará de uma série de atividades

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e da Coordenadoria de Direitos e Apoio da Mulher, divulgou a programação especial da Semana da Mulher. De 07 a 10 de março, o público feminino desfrutará de uma série de atividades de esporte, saúde, cultura, cuidados com o corpo e mente, além de ações de conscientização e valorização.

A iniciativa celebra o Dia Internacional da Mulher – comemorado anualmente em 08 de março, homenageando as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres.

De acordo com o titular da pasta social, Amarildo Boer, nos dias 07 e 09, serão ofertadas oficinas na Réplica da Estação com serviços de relaxamento e alongamento corporal, cuidados com a pele e cabelo, cuidados com a saúde mental, e outros. As ações são voltadas, principalmente, às famílias acompanhadas pela rede socioassistencial do município.

“Reunimos profissionais altamente preparados que conduzirão as oficinas e demais atividades. Nossas mulheres merecem todo esse carinho e cuidado. Toda a população feminina está convidada a participar desse momento especial”, frisa.

As ações contam com apoio das secretarias de Esporte, Juventude & Lazer; Saúde; e Cultura & Turismo. Confira a programação:

07 de março

Local: Réplica da Estação

Aberto ao público e servidoras com pré-inscrição (pelo 3827-9700 – ramal 9323 ou pessoalmente na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social)

Manhã

9h30 às 10h – Relaxamento e Alongamento corporal / com Cíntia (Secretaria de Esporte)

10h às 12h30 – Massagem relaxante / com Camila (massagista)

10h30 às 11h – Técnicas para diminuir a ansiedade / com Vislene Bússulo

11h20 às 12h30 – Auto cuidado com a pele e maquiagem / com Tatiane (MaryKay)

13h às 14h – Tinturas e Cuidados com os cabelos / com Regina (Ateliê da Beleza)

Tarde

14h30 às 15h – Relaxamento e Alongamento corporal / com Cíntia (Secretaria de Esporte)

11h30 às 16h – Massagem relaxante / com Samira (Fisioterapeuta)

15h30 às 16h – Técnicas para diminuir a ansiedade / com Vislene Bússulo

16h30 às 17h30 – Penteados e cuidados com os cabelos cacheados / com Regina (Ateliê da Beleza)

18h às 19h – Auto cuidado com a pele e maquiagem / com Tatiane (MaryKay)

09 de março

Local: Réplica da Estação

Aberto ao público e servidoras com pré-inscrição (pelo 3827-9700 – ramal 9323 ou pessoalmente na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social)

Manhã

9h30 às 10h – Relaxamento e Alongamento corporal / com Cíntia (Secretaria de Esporte)

10h às 12h30 – Massagem relaxante / com Camila (massagista)

10h30 às 11h – Mulher e Mística / com Edméia

11h20 às 12h30 – Auto cuidado com a pele e maquiagem / com Tatiane (MaryKay)

13h às 14h – Tinturas e Cuidados com os cabelos / com Regina (Ateliê da Beleza)

Tarde

14h30 às 15h – Relaxamento e Alongamento corporal / com Cíntia (Secretaria de Esporte)

11h30 às 16h – Massagem relaxante / com Samira (Fisioterapeuta)

15h30 às 16h – Mulher e Mística / com Edméia

16h30 às 17h30 – Penteados e cuidados com os cabelos cacheados / com Regina (Ateliê da Beleza)

18h às 19h – Auto cuidado com a pele e maquiagem / com Tatiane (MaryKay)

10 de março

Local: Associação de Idosos Desamparados de Artur Nogueira (Aidan)

Profissionais parceiras farão junto à equipe da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social uma homenagem aos idosos em comemoração ao Dia da Mulher

14h às 17h30 – Homenagem com música

