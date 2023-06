Véspera de feriado tem oFrró das Marias na Feira Noturna de Jaguariúna

Como se tornar um empreendedor de sucesso? Esta pergunta tem sido tema de livros e debates ao longo dos anos. No entanto, existe um curso que promete desenvolver o empresário que mora dentro de você: o Empretec.

O Empretec é uma metodologia criada pela a Organização das Nações Unidas (ONU). Seu objetivo é a busca por desenvolver qualidades típicas do comportamento de um empreendedor.

LEIA TAMBÉM:

Ajuda também a identificar novas oportunidades de negócios. Mais de 40 países oferecem o Empretec e, aqui no Brasil, ele é ministrado pelo SEBRAE desde o ano de 1993. O SEBRAE é a única organização a promover este curto de maneira oficial.

O que é o Empretec? Como funciona?

O Empretec é um curso, no formato de seminário, com carga horária de 60 horas distribuídas em seis dias. Sua finalidade é identificar, desenvolver e estimular as condutas empreendedoras, através de um método prático: em exercícios e vivências, os alunos podem aplicar o conhecimento teórico aprendido durante o curso.

Seu objetivo é desenvolver uma mentalidade comum aos empreendedores de todas as partes do mundo, ajudando a promover o sucesso e prevenindo a mortalidade dos empreendimentos.

Os participantes, conhecidos como empretecos, participam de jogos, debates, práticas e exercícios que desenvolvem a visão empreendedora como um todo, além de aguçar as noções de gestão gerencial e de processos. Assim, as decisões tomadas em seu próprio negócio serão mais seguras e planejadas. O sucesso do empreendimento passa a ser uma possibilidade real.

A verdade é que não há muitas informações sobre o Empretec em si. E isto tem um objetivo: segundo o Sebrae, o aluno (que pode participar apenas uma vez) não deve ter a experiência no seminário prejudicada ao saber de antemão do conteúdo.

Quem participa, aliás, assina um termo de confidencialidade para não revelar as vivências e dinâmicas do seminário. É um curso de imersão, ou seja, durante os seis dias a dedicação é total por parte do aluno.

A questão é que existe um grande cuidado do Sebrae em avaliar se o empreendedor está em seu melhor momento empresarial para desfrutar de toda metodologia oferecida. Em uma lista de 10 características que todo empreendedor deve ter, os alunos são avaliados:

1. Busca de oportunidades e iniciativa: é a capacidade de antecipação dos fatos, de reconhecer e aproveitar oportunidades de negócio, criando novos produtos e serviços, mesmo em situações incomuns. São trabalhadas habilidades como proatividade e inovação.

2. Persistência: a habilidade de não desistir quando os primeiros obstáculos surgirem (e são muitos, quando se trata de empreendedorismo). O participante aprende a enfrentar as dificuldades e a descobrir novas saídas para elas.

3. Comprometimento: estar envolvido com o negócio, cuidando de funcionários e clientes, assim como da missão do negócio empreendido. A pressão de manter tudo funcionando é uma habilidade trabalhada neste item, com equilíbrio e definição de prioridades.

4. Capacidade de correr riscos calculados: todo empreendimento envolve riscos. Aprender a lidar com os desafios diários e ter uma tomada de decisão que não ponha o negócio em risco é uma necessidade, que aliada à habilidade de eleger prioridades, aumenta as chances de sucesso e manutenção da empresa.

5. Exigência de qualidade e eficiência: fazer de maneira bem-feita e rápida. Melhoria dos produtos e serviços oferecidos, conhece as necessidades e expectativas do cliente e com isso consegue atingir a excelência no atendimento.

6. Busca de informações: manter-se curioso, procurar sempre por conhecimento que mantenha seu negócio atualizado e alinhado com sua missão, visão e com os desejos do cliente. Aprender mais sobre todos os processos que envolvem a manutenção de um negócio e sempre perguntar-se o que pode ser melhorado.

7. Estabelecimento de metas: planejamento é tudo! Traçar objetivos, saber como, onde e de que maneira chegar, em todos os prazos (curto, médio e longo) é fundamental para se ter sucesso com o seu negócio. Estabelecer metas, sentir-se desafiado por elas e buscar cumpri-las, e ainda ter a flexibilidade de reformular estas mesmas metas é mais uma das habilidades trabalhadas durante o Empretec.

8. Planejamento e monitoramento sistemáticos: aprender sobre organização e planejamento em seus vários níveis, de maneira prática e de fácil execução, com acompanhamento constante. Ter indicadores mensuráveis que auxiliem o empreendedor a acompanhar a evolução de seu negócio e adaptar seu planejamento de acordo com as metas estabelecidas.

9. Persuasão e rede de contatos: aprender a incrementar sua rede de contatos, como ser interessante e atrair pessoas que possam ajudá-lo com o desenvolvimento de sua empresa. Todos precisam de ajuda em algum momento e cultivar relacionamentos comerciais duradouros e cooperativos, assim como desenvolver a habilidade de expor suas necessidades e conseguir o que se deseja para sua empresa. Neste item, o aluno aprende técnicas para cercar-se de quem possa colaborar com seu negócio, e a ser útil na hora de colaborar com outros igualmente.

10. Independência e autoconfiança: ter confiança em suas habilidades, desenvolver a autonomia e ter a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido com propriedade e sabedoria.

Conheça aqui 5 histórias de empreendedores de sucesso para ajudar em seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Por que fazer o Empretec?

Somente no Brasil, o Empretec já capacitou cerca de 258 mil pessoas. Foram mais de 11 mil turmas em todos os estados do país. Anualmente, o número de alunos ultrapassa os 10 mil.

De acordo com dados do SEBRAE, a satisfação dos participantes chega a 75%, com média de nota atribuída de 9,1.

Além disso, grande parte das empresas que participaram do Empretec registraram aumento em seu faturamento. E, por ser um tipo de curso que trabalha principalmente o comportamento de seus participantes, as melhorias são percebidas também em nível pessoal.

Desempenho aperfeiçoado dentro da empresa, visão mais ampla de negócios e oportunidades e maior segurança quando é preciso tomar decisões são algumas das diferenças percebidas por aqueles que já fizeram o Empretec.

Deste modo, a probabilidade do fracasso em um empreendimento diminui de maneira significativa

Quem pode participar?

Empreendedores iniciantes, empresários que já tenham experiência no ramo, pessoas que queiram começar um negócio. Por ser uma experiência transformadora, o Empretec está indicado para qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Ao final dos seis dias, os participantes saem profundamente impactados e dispostos a mudanças em suas vidas – e não apenas se tratando da administração de um negócio.

A partir do modelo de comportamento proposto pela metodologia do Empretec, o participante faz uma autoavaliação e é desafiado a encarar suas fraquezas e aumentar seu potencial. O Empretec prepara a pessoa para ser um empreendedor completo, fortalecendo as competências que esta já possua e encorajando o desenvolvimento de novas competências e posturas.

Mesmo aqueles que participam e não empreendem depois do seminário sentem uma transformação notável em seu comportamento, o que se reflete na vida profissional e até mesmo na pessoal.

Como participar do Empretec?

A participação no Empretec depende de um processo seletivo. A intenção com esta seleção é que a pessoa que vai participar da imersão esteja não apenas apta, mas em um momento da sua vida que permita absorver toda a experiência e o aprendizado dos seis dias de curso.

Ao entrar em contato com o Sebrae em seu estado, é necessário inscrever-se e agendar uma entrevista, onde são feitas perguntas sobre situações do dia-a-dia do candidato.

Esta entrevista serve para identificar o perfil e permitir que o Sebrae possa dar orientações na medida certa para o grupo selecionado. Toda a entrevista é sigilosa e faz parte da metodologia do Empretec.

Também podem ser dadas palestras que explicam melhor como funciona o Empretec. Caso o candidato seja selecionado, é feito o pagamento da taxa do curso.

É preciso estar atento ao calendário de realização do Empretec: as turmas são formadas em datas específicas, e o curso acontece durante o ano todo.

Se você ficou interessado, entre em contato com ACI Jaguariúna – 19-38677070

Fazer o Empretec é um investimento que vale a pena. De acordo com dados do próprio Sebrae, 90% dos participantes afirmam ter obtido maiores lucros e melhorias em seus modelos de negócio.

O Empretec é um dos mais respeitados cursos de empreendedorismo do país, levando o participante a ir além na experiência de ser empreendedor. Por ser prático e focado na personalidade e nas habilidades pessoais de cada empresário, o seminário torna-se uma experiência única.

Encontrar possibilidades reais de sucesso em um negócio e transformar a mentalidade do empreendedor é a principal missão do Empretec. Este é um investimento para a vida inteira.

Quer participar do maior programa de Formação Empreendedora do Mundo em Jaguariúna?

Palestra de Apresentação do Empretec

Quando? (Escolha UMA das datas abaixo)

Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna

🗓️ 06/06 ou 13/06 – 14h – Presencial – (Rua Silvia Bueno, 484 – Centro – Jaguariúna); ou

🗓️ 06/06 ou 13/06 – 19h – Presencial – (Rua Silvia Bueno, 484 – Centro – Jaguariúna).

Realize sua inscrição e GARANTA SUA VAGA 😉👇🏽

Telefone – 19 3867-7070

✔️ Metodologia da ONU;

✔️ Aplicação exclusiva do Sebrae no Brasil;

✔️ Imersão de 6 dias com vivências na prática;

✔️ Data do curso: 10 a 15 de julho.

⚠️Atenção: As entrevistas já estão acontecendo. Não perca esta super oportunidade!

📝Quer participar dessa turma?

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui