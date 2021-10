Vacinação contra Covid-19 neste sábado, 09, em Santo Antônio de Posse

Não há prazo para fim do racionamento na cidade, segundo o DAE. Interrupção no fornecimento de água está em 8 horas por dia e pode passar para 12 horas se represas não voltarem a encher

Os moradores de Santo Antônio de Posse completaram nesta quarta-feira, 25, 110 dias de racionamento de água por conta do período de estiagem severa. A cidade adotou a medida no dia 7 de maio, mais cedo do que em anos anteriores, com aplicação de multa – que pode passar de R$1,6 mil por desperdício – e suspensão no fornecimento de água por 8 horas, entre 6h e 18h, todos os dias.

O município foi o primeiro na região de Campinas (SP) a decretar racionamento de água este ano. Com menos chuvas desde o início de 2021, a prefeitura decidiu tomar a medida para tentar garantir água aos cerca de 23,5 mil moradores até o fim da estiagem. No entanto, não há um prazo definido para a duração da restrição.

Em entrevista ao G1, o diretor do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Elias Fernandes de Carvalho, informou que a cidade está em busca de novas captações em poços artesianos e nascentes para não ter que ampliar o período de interrupção no abastecimento. Esses projetos estão em andamento. A cidade também conta com a previsão de chuva para o fim da semana.

“Nessa estiagem agora assustou um pouco, as represas estão abaixando um pouco mais. A gente está fazendo o possível para não desperdiçar água e controlar o máximo. A previsão de chuva no fim de semana está agradando muito. Como são várias represas, uma chuva boa ajuda muito”, afirmou.

“Caso não venha chuva a gente vai passar pra 12 horas o racionamento: 12 horas ligado e 12 horas desligado. O racionamento vale para todos, mas escolas e hospitais têm sido abastecidos com caminhão-pipa”, completa o diretor do DAE.

Longe de Posse, a 53km da cidade, Valinhos pode ser a segunda cidade da região a racionar água. A prefeitura divulgou as regras do escalonamento entre os bairros, mas ainda aguarda o resultado de manobras na rede para decidir se a medida se fará necessária.

Represas abastecem córregos

Posse é abastecida pela captação em dois córregos, Camanducaia Mirim e Benfica. Nos períodos de estiagem, conta também com 16 represas que estão localizadas em fazendas. Elas liberam água gradativamente para o curso dos mananciais e, assim, viabilizam a captação.

“São represas que cada fazenda tem, para suprir criação, mas são muito úeis pra gente. Não pode deixar a represa deles secar. A gente usa, mas sem sacrificar a propriedade. As represas estão no curso do córrego, é um acordo”, explica Carvalho.

Além dos projetos sobre os poços e nascentes, a prefeitura informou que “já foi realizada a limpeza em barragens existentes com o intuito de melhorar as captações nas próximas chuvas”.

“Temos feito um racionamento de média de 8 horas a 12 horas. Se for necessário, a gente para 12 horas, mas desde o início do decreto estamos aplicando 8 horas. Pedimos para a população parar de lavar carros, calçadas. A população tem colaborado. Podem fotografar e denunciar”.

Segundo o diretor do DAE, a população mais vulnerável que não tiver caixa d’ água pode ligar no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e fazer a solicitação. O Departamento informou que garante o abastecimento de todos. Os telefones do Cras são: 19 3896-2884 e Whatsapp 19 99861-0493 ou 19 99627-6895.

Desperdício x multas

De acordo com o decreto municipal, publicado no Jornal Oficial da cidade, está terminantemente proibido há 110 dias o uso irracional e o desperdício de água tratada, seja do sistema público ou de fontes privadas, conforme as regras abaixo:

desperdício e uso irracional da água;

irrigar gramados ou jardins;

manter abertos ou ligados indevidamente torneiras, caixas d’água, reservatórios ou mangueiras que desperdicem água de forma contínua;

lavagem de calçadas, ruas, varandas, pátios ou quintais, assim como a lavagem de veículos em domicílio ou em vias públicas, exceto os lava-jatos, devendo este último possuir sistema que reduza o consumo de água tratada ou que permita sua reutilização;

obras em vias públicas podem usar água e limpeza de veículos a seco ou com água comprovada de reuso estão permitidos.

As multas aumentam de acordo com a reincidência em imóveis residenciais e comerciais. O valor inicial parte de R$200 na primeira infração, passa a R$800 na segunda notificação e sobe para R$1,6 mil a partir da terceira vez em que o infrator for flagrado descumprindo as medidas de restrição.

“Para a falta de pagamento de qualquer penalidade de multa prevista nesta lei, no prazo superior a 30(trinta) dias: pena de limitação no fornecimento de água”, destaca o decreto.

O G1 solicitou ao DAE um balanço das denúncias recebidas e multas aplicadas, mas não teve retorno do Departamento.

