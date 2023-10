UniMAX e UniFAJ promovem ação gratuita para orientação sobre benefícios previdenciários

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, começou um mutirão para tratamento de varizes com um método inovador. Os atendimentos acontecerão na UBS Fontanella, no período de 28 de outubro a 18 de novembro, das 7h às 19h, para pacientes previamente agendados pela Central de Regulação de Vagas do município.

Segundo a Secretaria de Saúde, no dia agendado o paciente passará por uma atividade educativa onde será orientado acerca do procedimento, realizará exame de ultrassonografia com doppler e, confirmada a indicação, fará o tratamento não cirúrgico (aplicação de polidocanol “espuma”).

Ao fim do procedimento, o paciente receberá enfaixamento no membro tratado e a meia de compressão, assim como as informações necessárias para sua plena recuperação. Durante o acompanhamento, que deverá durar em torno de três semanas, o paciente terá dois retornos para reavaliação médica, e também terá a sua disposição um número de telefone que pode ser utilizado para tirar dúvidas a qualquer momento.

Nesse tratamento o médico injeta nas varizes o polidocanol, um agente esclerosante que, misturado com o ar, forma uma espuma, parecida com espuma de barbear. Quando ela entra em contato com as varizes, a veia dilatada vai diminuindo de volume instantaneamente, tornando-se uma cicatriz imperceptível absorvida pelo organismo. Com esse método não há necessidade de afastamento do trabalho.

“A escleroterapia com espuma representa uma notável conquista da medicina e da tecnologia e estará à disposição dos cidadãos de Jaguariúna”, informa a secretaria.

Conhecidas por serem veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele, as varizes acometem, atualmente, cerca de 75% da população brasileira. De acordo com o banco de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), 45,8 mil mulheres foram internadas por varizes em 2022, um aumento de 103,4% em comparação ao ano anterior, quando 22,5 mil mulheres foram internadas pelo problema na rede pública.

