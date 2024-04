Tribunal de Contas realiza encontro comgestores públicos de 62 municípios em Campinas no dia 15

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, na segunda-feira, 15, às 10h, em Campinas, encontro regional como parte das atividades da 28ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos em 2024. O encontro ocorrerá no plenário da Câmara Municipal, situado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66.

LEIA TAMBÉM:

Realizado há 28 anos pelo TCESP, o evento – direcionado a Prefeitos, Vereadores, lideranças políticas, secretários, gestores e servidores públicos – reunirá representantes de 62 municípios jurisdicionados das regiões de Campinas (UR-03), Mogi Guaçu (UR-19) e da Grande São Paulo.

Participam dos debates o Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa, membros do Colegiado, Diretores e equipe técnica, que, por meio de palestras e painéis, discutirão, dentre outros temas, a Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei N.º 14.133/21); repasses públicos ao Terceiro Setor; os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e as vedações impostas pela legislação no último ano de mandato.

As reuniões, organizadas pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e Departamentos de Supervisão da Fiscalização (DSFs), com o apoio logístico das Unidades Regionais (URs), contarão com a presença de um representante da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo (SGGD), para oferecer adesão ao Projeto ‘SEI Cidades SP.GOV.BR’ com implantação imediata, que permitirá a interação entre órgãos e poderes do Estado (sei.cidades.sp.gov.br).

Calendário

O próximo encontro acontece na quinta-feira, 18, às 10h, no Teatro Municipal Brás Cubas, em Santos. Os demais encontros ocorrerão em Bauru, 25; São José do Rio Preto, 16/05; Araraquara, 23/05, e Araçatuba, 06/06. O calendário, entre outras informações, está disponível no infosite do Ciclo de Debates pelo link https://go.tce.sp.gov.br/9tzz20.

Acesse o infosite do Ciclo de Debates

Serviço

Dia: 15/4 (segunda-feira) – 10h

Local: Plenário da Câmara Municipal – Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, Ponte Preta

Municípios participantes: Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bragança Paulista, Caconde, Caieiras, Cajamar, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Cosmópolis, Divinolândia, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Francisco Morato, Franco da Rocha, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itobi, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Jundiai , Lindóia, Louveira, Mairiporã, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulinia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Tapiratiba, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista e Vinhedo (62 municípios)

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui