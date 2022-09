Transporte público de Jaguariúna tem horários de dias úteis neste domingo de eleição

Nesta sexta-feira, 30, a empresa monta tenda para atendimento especial no Espaço Cultural da cidade

A CPFL Santa Cruz, distribuidora do Grupo CPFL Energia, realiza, na próxima sexta-feira, 30, atendimento itinerante para moradores de Jaguariúna. Uma tenda da empresa estará no Espaço Cultural da cidade, na avenida Marginal, 600, das 10h às 15h.

Durante o atendimento, os clientes poderão tirar diversas dúvidas sobre contas, obter informações sobre parcelamento, novas ligações, segurança com energia elétrica, bem como seu uso consciente e racional. O cliente também será orientado em como acessar os canais de atendimento, entre vários outros serviços que serão disponibilizados pela distribuidora.

SERVIÇO:

Atendimento Itinerante em Jaguariúna

30 de setembro de 2022

das 10h às 15h

Espaço Cultural da cidade, na avenida Marginal, 600.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia, há 109 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Focada em uma forma mais sustentável de produzir energia, tem na CPFL Renováveis uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas, com um portfólio baseado em fontes limpas como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Em geração, é a terceira maior agente privada do País, com capacidade instalada de 4.303 MW.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL

