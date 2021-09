Tradição e gastronomia destacadas em um só lugar

A unidade Jaguariúna muda para um novo endereço no dia 30 de setembro

A Cybelar está há mais de 45 anos no mercado oferecendo os melhores produtos nas linhas de móveis, eletrodomésticos, eletroportáteis, telefonia, ar e ventilação, beleza, brinquedos e muito mais.

São mais de 75 lojas situadas pelo interior de São Paulo e tem como objetivo oferecer produtos de qualidade para toda a família. É uma rede de lojas humanizada, que prioriza o cliente, fazendo parte da história de cada família há anos, proporcionando preço justo, conectividade e muito mais. Além disso, é possível encontrar os produtos não apenas nas lojas físicas, mas também no site oficial e no app. Enfim, uma rede completa!

Localizada há muitos anos na Cândido Bueno, agora a Cybelar muda para um novo endereço. A mudança de local em Jaguariúna só reforça a credibilidade e empenho em oferecer conforto e oportunidade a cada cliente que se preocupa com o seu lar e com você mesmo.

Agora, a Cybelar de Jaguariúna estará localizada na Rua Alfredo Engler, 252 – Centro, a partir do dia 30 de setembro, a fim de proporcionar ainda mais engajamento, acesso e facilidade aos seus clientes.

A expectativa da loja para o fim do ano é fazer parte das festividades do seu público, de poder possibilitar a todos uma data alegre e feliz, marcada por produtos de qualidade, renome e excelência, não só aqui em Jaguariúna, como em todas as unidades.

“Festejamos um recomeço aqui na cidade e só desejamos que cada cliente sinta-se à vontade, para entrar, conhecer nossa loja, nossos produtos e fazer parte da nossa clientela”, diz a unidade Jaguariúna. “Esperamos cada um de vocês por aqui na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro, a partir das 10h. Você é nosso convidado especial!”.