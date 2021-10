Tradição, atendimento especializado e referência em joias: Bassani Presentes comemora 41 anos

A loja tem um espaço moderno e elegante, atendimento especial que fideliza o público e produtos que dão autoestima para seus clientes

As joias e semijoias são mais do que simples adereços do dia a dia. Algumas delas guardam histórias e simbolizam momentos especiais, o carinho de alguém e até mesmo um compromisso para a vida, como os anéis de formatura, de debutante e as alianças de casamento.

Seja qual for a ocasião, a Bassani Presentes, de Jaguariúna, conta com as melhores opções de joias e semijoias para seus clientes. Em 41 anos de história, atualmente sob a gestão de Júnior, a Bassani é uma referência para muitos homens e mulheres que gostam de acessórios ou de presentear alguém especial.

A Bassani Presentes surgiu com o pai de Junior, Antônio Carlos Bassani, em 1980, antes chamada de Relojoaria Bassani. Apesar de ser graduado em outra área, o interesse de Junior pelo trabalho do pai sempre foi forte e com a sua morte, em 1984, ele assumiu a loja junto com sua mãe, Maria Helena Nastasio Bassani. Desde então a loja segue em família que hoje é comandada pela sua terceira geração.

Uma loja elitizada que trabalha com joias foleadas a ouro, prata e muito mais. A expansão física e de acessórios nesse processo foi natural, pois a demanda sempre foi grande e o feedback dos clientes positivo.

A Bassani Presentes atende, principalmente, jovens e mulheres que buscam por pratas. Mas, também atende outras linhas de joia feminina, assim como masculina, tanto para uso pessoal como para presentes.

Em quase 41 anos de loja o proprietário tira muitas lições. “Tanto da moeda (cruzeiro e real, por exemplo) como de mercado, pois as pessoas mudaram seus gostos e nós conseguimos acompanhar as mudanças enraizando nossa marca”.

Para ele, é um orgulho manter a Bassani que começou com seu pai e mãe, e que agora está entre sua esposa Adriana e filha Elissa. “É uma delicia fazer o que se gosta. Um privilegio de poucos e eu só agradeço”, finaliza.