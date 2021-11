Tiro de Guerra arrecada 942 litros durante Campanha do Leite

A Estância Turística de Olímpia recebe no período de 23 a 27 de novembro, da 4ª edição do Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, evento voltado às lideranças municipais que discutirá importantes temas para o desenvolvimento das cidades, unindo a iniciativa privada, entidades, fundações, governo e associações representativas.

Durante toda a semana, assuntos fundamentais serão debatidos, com a presença de autoridades estaduais e nacionais. Além disso, o local contará com diversos estandes de empresas públicas, privadas e Prefeituras Municipais para divulgação das cidades e instituições. O evento tem organização da UVESP – União dos Vereadores do Estado de São Paulo.

A abertura do Conexidades será na terça-feira, 23, às 19h, e contará com a participação de autoridades municipais, Sebastião Misiara; do presidente da União dos Vereadores do Brasil, da presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dra. Cristiana de Castro Moraes; e do secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, que representará o Governo do Estado de São Paulo.

O prefeito de Pedreira, Hamilton Bernardes Junior, estará participando na quarta-feira, 24 de novembro, às 15h30, do painel “Reforma Tributária para o Setor Público e Privado”, que contará ainda com a participação de Roberto Giannetti da Fonseca, economista; Lucas Cepeda, Head de Competitividade no Centro de Liderança Pública – CLP; George Pinheiro, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

A 4ª edição do Conexidades será gratuita e presencial, no Centro de Convenções do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, respeitando todos os protocolos de segurança.