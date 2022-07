Terceira rodada do Campeonato de Futebol Sênior de Jaguariúna tem goleada

A terceira rodada do campeonato de futebol Sênior de Jaguariúna teve goleada do Roseira Master em cima do Amigos dos Amigos. A partida realizada no domingo, 24, terminou em 8X1 e o time vencedor segue invicto na competição ao lado do Jardim Eliza – G2.



Ainda no domingo, o Guerreiros Unidos empatou com o F. Jaguari Sênior em 1X1 e o Jardim Eliza venceu o S. E. Paciência por 4X0.



A quarta rodada acontece no domingo, 31 a partir das 8h. O S. E. Paciência enfrenta o Guerreiros Unidos e o Amigos dos Amigos jogará contra o Jardim Eliza – G2 no Azulão. Já no Roseira de Baixo o jogo será entre o F. Jaguari Sênior e o Roseira Master.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.