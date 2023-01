Temporal com granizo provoca alagamentos e derruba pelo menos 20 árvores em Itapira

Programa é realizado na UniMAX Indaiatuba e oferece acompanhamento gratuito para quem busca emagrecer

O Grupo UniEduK está com 100 novas vagas disponíveis para o Projeto 100% Saúde, que oferece acompanhamento multidisciplinar gratuito para quem sofre de sobrepeso e obesidade mórbida e que busca emagrecer de forma saudável, por meio da reeducação alimentar.

Os encontros do projeto ocorrem toda quarta-feira, a partir das 18h, no anfiteatro do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), em Indaiatuba.

“A ideia é conscientizar as pessoas a eliminarem o sobrepeso por meio de uma vida saudável, com exercícios físicos e alimentação adequada, evitando assim o desenvolvido de doenças causadas pela obesidade”, salienta o coordenador do projeto, Ítalo Gomide Alves. “No programa, a pessoa pode optar por emagrecer e ser encaminhada para cirurgia bariátrica, ou apenas perder peso e seguir com a reeducação alimentar.”

Para participar do projeto, o candidato deve comparecer ao local e levar no primeiro dia de encontro CPF, RG, Cartão SUS e comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Durante os encontros, os participam passam por uma triagem com estudantes de Enfermagem, que realizam pesagem, aferição de pressão arterial e medidas antropométricas.

Posteriormente, no auditório da UniMAX, eles assistem palestras com profissionais renomados sobre saúde, bem-estar, e podem tirar suas dúvidas. Ainda semanalmente, os assistidos pelo projeto recebem via Telegram as “Pílulas Motivacionais”, que são vídeos cursos com dicas e orientações, gravadas por alunos e professores dos cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Educação Física e Gastronomia.

Projeto já ajudou a eliminar 12 toneladas de peso corporal

Iniciado em 2015, o projeto já atendeu cerca de 6 mil pessoas e ajudou a eliminar 12 toneladas de peso corporal. Atualmente o projeto atende cerca de 130 pessoas e já encaminhou 35 pacientes para cirurgia bariátrica.

“Aqui a gente convive com pessoas que sofrem do mesmo problema, então você acaba encontrando um apoio e as coisas ficam mais fáceis. Antes, eu utilizava cinco tipos de medicamento e hoje não preciso tomar mais nada. Não fazia nenhuma atividade física e atualmente pratico corrida, ciclismo, musculação e treinamento funcional. Graças ao acompanhamento e as orientações, também parei de fumar e beber. O projeto mudou minha vida tanto fisicamente quanto mentalmente”, conta o militar de reserva Marcelo dos Santos, de 44 anos.

