Teatro Dona Zenaide tributo ao Queen – No sábado, 03, o Teatro Municipal Dona Zenaide recebe o super musical Queen Tribute Brazil, a partir das 21h. A apresentação tem duração de quase 2h.

Os ingressos já estão a venda na bilheteria do teatro e pelo site megabilheteria.com com valores de primeiro lote. Quando o lote virar, os valores mudam.

Banda pioneira em tributo ao Queen no Brasil, sucesso de público em teatros, shows em casas noturnas, shoppings, eventos corporativos e sociais por todo País, os músicos apresentam nos palcos um excelente e minucioso trabalho de performance, teatralidade, sonoridade e figurinos idênticos ao de Freddie Mercury.

Teatro Dona Zenaide tributo ao Queen

A banda QUEEN TRIBUTE BRAZIL resgata com fidelidade e emoção clássicos eternos como: Bohemian Rhapsody, We will rock you, Under Pressure, Radio Ga Ga, We are the Champions, Love of my life, Crazy litlle thing called love, entre outros.

