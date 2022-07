Sunset Colors está de volta neste domingo, 31

A Copa Jiu Jitsu realizada neste domingo, 24, em Jaguariúna foi disputadíssima e os atletas da cidade foram os grandes campeões. Os segundo e terceiro lugares ficaram para equipes da cidade de São Paulo.



Ao todo 40 academias de todo o Brasil e até do exterior deram show no ginásio do Azulão e levaram a torcida ao delírio.

Divididas em diferentes categorias as lutas foram acontecendo uma a uma. Desde o infantil até o adulto, todos lutaram muito para garantir um lugar no pódio. Os destaques foram Ricardo Ramos que é atleta internacional do UFC e deu show na sua categoria e Fernando Paulino Rocha que é o atual campeão Paulista, Brasileiro, Pan Americano e Mundial e na Copa Jiu Jitsu Jaguariúna foi campeão da categoria e do M Absoluto.



O evento realizado com o apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna teve premiação de até 40 mil reais e prêmios distribuídos aos melhores competidores.



A lista completa dos vencedores pode ser conferida em: https://soucompetidor.com.br/pt-br/eventos/resultados/p1521-copa-do-mundo-jiu-jitsu-profissional-2022-edicao/

FOTOS: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.