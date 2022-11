Startup da Unicamp lança curso gratuito sobre Fundamentos da Gestão de Projetos

Capacitação online traz conteúdo atualizado e boas práticas; inscrições são limitadas e vão até 30 de novembro

Estão abertas as inscrições para curso gratuito e online sobre Fundamentos da Gestão de Projetos, que acaba de ser lançado pela FM2S Educação e Consultoria, startup sediada no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.

A área de gestão de projetos reúne um conjunto de práticas e competências utilizadas para planejar, executar, monitorar e controlar os projetos de uma organização. Com uma gestão eficiente, o desempenho da empresa melhora, já que as decisões são tomadas com mais confiança, por meio de dados e ações. Assim, custos, gastos e valor agregado de produtos são facilmente reduzidos, trazendo, também, aumento dos lucros.

Nesse sentido, a capacitação oferecida pela startup aborda conceitos sólidos relacionados aos fundamentos da gestão de projetos, além de case com conhecimento aplicado.

LEIA TAMBÉM:

As aulas trazem desde a definição do problema ao estabelecimento de metas, passando por construção assertiva de plano, gerenciamento de recursos, cumprimento de prazos e análise de resultados. Também são abordadas boas práticas disseminadas pelo PMI (Project Management Institute) e estruturadas no PMBoK (Project Management Body of Knowledge), guia com um conjunto de práticas, considerado a base do conhecimento na área.

O curso é voltado para assistentes, analistas, gerentes, especialistas ou qualquer profissional que tenha interesse em aprimorar suas capacidades sobre a temática.

As vagas para o curso “Fundamentos da Gestão de Projetos” são limitadas e as inscrições podem ser feitas até 30 de novembro, em https://ead.fm2s.com.br/curso/fundamentos-da-gestao-de-projetos-fm2s/. O acesso é válido por 30 dias após inscrição, com certificado incluso.

Informações sobre outras capacitações da FM2S estão em https://ead.fm2s.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp – (19) 99132-0984.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui