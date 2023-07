SP exporta US$5,44b para os EUA no primeiro semestre; entre os dez principais produtos, oito tiveram alta

Aviões e equipamentos lideram a lista de exportações

As exportações do Estado de São Paulo para os Estados Unidos no primeiro semestre de 2023 atingiram US$5.447 bilhões, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, elaborado pela Amcham Brasil. Dos dez principais produtos produzidos e vendidos pelas empresas localizadas no estado – a maioria no interior – para aquele país, houve alta em oito deles, a grande maioria produtos industriais, como aviões e peças. O volume total vendido apresentou uma queda de 0,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, mas inferior ao 2,1% do Brasil.

LEIA TAMBÉM:

Dentre os produtos que registraram alta no semestre, o grupo de aeronaves e equipamentos, com US$597,364 milhões, alta de 28,1%, aparece como destaque. Instalações e equipamentos de engenharia civil e construtores, e suas partes, com US$535,875 (aumento de 23,8%) também teve destaque importante no período. Apesar de menor valor agregado, produtos como sucos de frutas ou de vegetais também teve alta expressiva (84%), somando US$190,770 milhões, assim como óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) com alta de 63,2% (US$138,381 milhões).

Para o Superintendente na Amcham Interior de São Paulo, Willy Lobbe, os números das exportações do primeiro semestre, embora com ligeira queda, são “bastante expressivos”. “É importante ressaltar que a grande maioria das exportações é resultado das indústrias localizadas no interior do Estado, principalmente no eixo de atuação da Amcham Interior de São Paulo, onde são cerca de 700 empresas filiadas e com forte presença de multinacionais e empresas nacionais com vocação para exportação”, completa.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui