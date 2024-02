Sonho da casa própria: Aquisição de imóveis por leilões crescem no Brasil

A compra de imóveis feita através de leilão tem sido uma prática que cresce mais a cada ano por conta de um dos seus maiores atrativos: o preço baixo. Um dos motivos do aumento da quantidade de ofertas de imóveis em leilão é o crescente número de inadimplência daqueles que não conseguem efetuar o pagamento das prestações de financiamento imobiliário, o que acaba gerando a perda dos imóveis, que serão levados a leilão para o pagamento das dívidas.

A maior vantagem de comprar um imóvel em leilão é a economia, pois existe a possibilidade de conseguir adquirir uma residência a um valor abaixo do que é praticado no mercado. Em alguns casos, o comprador consegue descontos de até 50% Outro benefício dessa modalidade de compra é a transparência.

Segundo o especialista no setor o Leiloeiro Oficial, da Silveira Leilões, Marcelo Silveira, a compra de um imóvel requer muita procura, pesquisa e apuração de inúmeros fatores. E dentro das diversas negociações possíveis para adquirir um imóvel, o leilão de imóveis vem se destacando e ganhando cada vez mais adeptos. “Os leilões são excelentes oportunidades para adquirir uma propriedade por conta dos benefícios financeiros que eles oferecem aos compradores”.

Mas, é preciso ter atenção, pois, caso você nunca tenha participado de um leilão, é indicado que você obtenha alguns conhecimentos antes de tentar arrematar um bem. Caso você tenha interesse em conhecer o mundo dos leilões de imóveis antes de tomar qualquer decisão, existem empresas especializadas no assunto, que disponibilizam todas as informações que você precisa e qualquer um pode participar dos eventos.

Como funciona um leilão de imóveis?

Um leilão de imóveis é uma forma diferente de vender bens para o público interessado. Geralmente, o leiloeiro faz um anúncio dos imóveis que serão leiloados, estabelecendo um valor mínimo para sua aquisição, que acontecerá por meio de uma disputa entre os possíveis compradores. Assim, os concorrentes fazem o lance e vence quem fizer a oferta mais alta.

Nessa conjuntura, surge a figura do arrematante do imóvel. Normalmente, o leilão se desenvolve a partir de ações de execução judicial nas quais o juiz determina a venda da propriedade para pagar uma dívida para um ou mais credores. Outra situação bastante comum envolve os financiamentos imobiliários, porém, nesse caso, os bancos é que organizam e efetuam o procedimento.

Qual o passo a passo para participar de um leilão de imóveis?

Leia atentamente o edital

Marcelo explica que o primeiro passo da lista de dicas é que você comece lendo o edital com bastante cuidado e atenção para ter certeza de que fará um bom negócio. Neste documento estarão registrados todos os dados mais importantes dos imóveis, como a forma e as condições de pagamento, o estado de conservação do bem, os critérios de venda, o lance inicial, a comissão do leiloeiro, o modelo de contrato, os impostos e as taxas que serão pagas pelo comprador.

Realize seu cadastro

“É essencial que você realize seu cadastro no site, caso o leilão seja online, e aceite os termos e condições preestabelecidos. Porém, primeiro é importante que você confirme que a página é oficial, se o endereço eletrônico está correto e oferece segurança”, ressalta o especialista.

Não esqueça, ainda, de verificar a reputação do leiloeiro responsável através de uma pesquisa em redes sociais e sites de reclamação. Outra dica é: não faça pagamentos adiantados!

Avalie o preço das propriedades

Geralmente, os imóveis oferecidos em leilão são comercializados com um preço abaixo do valor de mercado. Porém, uma boa dica é fazer uma comparação dos valores deles com as oportunidades oferecidas pelos corretores ou imobiliárias. Em caso de dúvidas, procure conversar com alguém que entenda do assunto para evitar arrependimentos.

Confira se o imóvel tem dívidas

Fique atento e observe as informações relacionadas a débitos pendentes que deverão ser quitados pós-compra. O próprio edital indica se há dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), de taxas condominiais em atraso e outras pendências que não impedem o leilão do imóvel. Ao tomar conhecimento das dívidas, o arrematante pode se preparar para despesas extras.

Participe dos pregões

Os pregões ou anúncios, são realizados em duas modalidades: leilão presencial ou vendas online. Os imóveis são oferecidos com descontos sobre o valor da avaliação, porém, não existe um percentual fixo. Os leilões ocorrem por falta de pagamento do financiamento imobiliário, por ordem judicial ou são feitos por empresas ou pessoas que desejam vender propriedades.

Vantagens de comprar um imóvel em leilão

Mais economia

Caso você esteja procurando economizar recursos financeiros na hora de comprar um imóvel, o leilão pode ser a sua melhor solução. Você conseguirá economizar comprando um imóvel em leilão porque esses bens sofrem uma redução considerável no preço para que sejam vendidos com mais agilidade. Por exemplo, é possível encontrar imóveis com valores abaixo da média e até 70% de economia.

Menos tempo de espera

A aquisição de um imóvel através de leilão gera menos tempo de espera para quem deseja entrar logo no seu imóvel novo. Se for necessária a compra de um terreno e a construção de uma casa, por exemplo, pode demorar bem mais para você entrar na casa nova, além de trazer também vários transtornos. Os leilões oferecem imóveis prontos, com preço competitivo e do jeito que você precisa.

Oportunidade de obter lucros

Sabemos que em momentos de crise os índices de inadimplência sobem bastante no nosso país. Isso porque muitas pessoas deixam de pagar seus financiamentos imobiliários, empresas quebram e surgem ótimas oportunidades para a arrematação de imóveis em todas as regiões e de todos os padrões. Essas são as oportunidades mais propícias para obter lucros através de leilões imobiliários.

Condições de pagamento

Ao participar de um leilão de imóveis online, o arrematante pode usar diversas formas de pagamento. Não é sempre que você precisa ter todo o dinheiro para quitar o imóvel à vista, há situações que é permitido fazer o parcelamento com o auxílio de uma instituição financeira ou através de depósitos em juízo, caso a compra tenha surgido em virtude de ação judicial.

Chance de realizar um sonho

Comprar a casa própria é o sonho de todo brasileiro e caso você tenha reservado uma determinada quantia para comprar seu próprio imóvel, um leilão de imóveis é a melhor chance de realizar seu sonho. Utilize sua reserva financeira para pagar o bem à vista ou para dar de entrada e verifique a possibilidade de financiar o restante. Além disso, procure conversar antecipadamente com o leiloeiro sobre as possibilidades.

