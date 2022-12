Sob o comando de Messi, Argentina enfrenta Holanda nas quartas da Copa

Árbitro da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo – O Brasil conheceu nesta terça-feira o árbitro que apitará a estreia da Seleção na Copa do Mundo do Qatar, que será nesta quinta, às 16h (de Brasília), diante da Sérvia. A Fifa anunciou que o comando do apito ficará por conta do iraniano Alireza Faghani, que coincidentemente apitou o mesmo confronto no Mundial de 2018, na Rússia.

Para auxiliar Faghani estarão os assistentes Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli, ambos também do Irã. Eles estarão sob os olhares do VAR Abdulla Al-Marri, que é do próprio Qatar. O quarto árbitro, por sua vez, será Maguette Ndiaye, de Senegal.

A escolha por Alireza Faghani traz uma grande coincidência, já que foi ele o árbitro de Brasil e Sérvia na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na última partida da Seleção na fase de grupos daquela edição, o time de Tite saiu de campo com uma vitória por 2 a 0.

Ao todo, Faghani apitou quatro jogos na Copa de 2018: Alemanha 0 x 1 México, Sérvia 0 x 2 Brasil, França 4 x 3 Argentina (oitavas) e Bélgica 2 x 0 Inglaterra (disputa de 3º lugar).

Mas o histórico do iraniano nas partidas da Seleção não param por aí. Em 2016, na Olimpíada do Rio, ele foi o responsável por apitar a vitória brasileira por 4 a 0 sobre a Dinamarca, na fase de grupos, e depois o empate em 1 a 1 com a Alemanha, na final, quando o time da casa venceu nos pênaltis pelo placar de 6 a 5, no Maracanã.

O Brasil treina nesta terça e nesta quarta em preparação para o duelo com a Sérvia. Ambas as atividades serão no Grand Hamad Stadium. O trabalho desta terça, porém, será completamente fechado para a imprensa e não terá entrevistas coletivas no pós-treino.

Confira toda a equipe de arbitragem para Brasil x Sérvia:

Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

Assistentes: Mohammadreza Mansouri e Mohammadreza Abolfazli (IRA)

Quarto Árbitro: Maguette Ndiaye (SEN)

​VAR: Abdulla Al-Marri (QAT)

Assistente VAR: Muhammad Bin Jahari (CIN)

Impedimento VAR: Anton Shchetinin (AUS)

Auxílio VAR: Paulus Van Boekel (HOL)

