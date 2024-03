Siemens oferece vagas de estágio em São Paulo, Jundiaí, Curitiba e Porto Alegre

Encontro reuniu apaixonados pela raça, que mostrou toda a sua beleza e funcionalidade na disputa de quatro modalidades equestres distintas

A 37ª Exposição Interestadual do Cavalo Árabe, realizada nos dias 15 e 16 de março no Centro Hípico de Tatuí (CHT), no interior de São Paulo, encantou os amantes da raça e o público que marcou presença no local. Ao todo, a exposição contou com a participação de 110 cavalos da raça Árabe, totalizando 260 inscrições nas disputas em Halter e Performance, além das provas de Três Tambores e Seis Balizas.

Francisco Carrasco, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA), expressou sua gratidão pela participação dos criadores, expositores e do público: “A exposição foi um sucesso, agradou muitas pessoas, um clima super bom, os animais fantásticos, o julgamento ótimo, então foi um sucesso, foi a primeira exposição do ano e começamos muito bem. Obrigada a todos pela presença e participação”.

Nas provas de Halter, os destaques foram PERLAN RACH (TS KHIDAM EL SHAWAN x PERSEPHONE RACH), do criador e expositor RACH STUD, de Boa Esperança (MG), conquistando o título de Cavalo Ouro, e QUEEN ELINOR FWM (VAALENTE x RP JOHARRA), do criador e expositor Haras LONE STAR, de Silvanópolis (MG), levando o título de Égua Ouro.

Disputas funcionais da Exposição Interestadual do Cavalo Árabe

As empolgantes competições de Três Tambores e Seis Balizas do cavalo Árabe durante a 37ª Exposição Interestadual foram um destaque à parte. Válidas como etapa do Circuito ANCAF/ABCCA, essas provas encantaram o público que marcou presença no Centro Hípico de Tatuí com demonstrações de velocidade e habilidade. A premiação total de R$ 24 mil adicionou uma camada extra de emoção, motivando os competidores a se superarem em cada passada.

Os competidores surpreenderam a todos, registrando tempos baixos. Na Seis Balizas, Renato Oliveira Lima e Cathrin Apprentice garantiram o menor tempo, com impressionantes 22s673. Enquanto nas disputas de Três Tambores, Miguel Dias Da Silva Neto e Aysha Sams deixaram sua marca com o incrível tempo de 18s671.

Bruno Zanotta, presidente da Associação Nacional do Cavalo Árabe Funcional (ANCAF), ressaltou a evolução dos animais e convidou novos proprietários e criadores a participarem das provas: “Nós tivemos tempos muito bons para o nível dos animais, cada dia melhorando mais. Fica o convite também pra novos proprietários e criadores atuais para trazerem os cavalos Árabes para as provas e vamos tocar esse ano da mesma forma, buscando sempre a melhoria de cada vez mais provas, melhoria dos animais, melhoria no geral. Trazendo sempre o melhor do cavalo Árabe”, finaliza.

