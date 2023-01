Sia sanciona lei de reajuste salarial de servidores públicos de Artur Nogueira

Votação terá início na quinta-feira, 19, e se estenderá até a sexta-feira, 27

O Carnartur 2023 “Mais que uma festa, uma tradição” já tem data definida. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, os foliões nogueirenses tomarão as avenidas ao som de batuques e muito samba.

Os preparativos seguem a todo vapor e as inscrições para a Corte foram finalizadas na última sexta-feira, 13. Garotos e garotas a partir de 18 anos e com residência em Artur Nogueira ou região (cidades próximas até 100 km) puderam se candidatar.

A corte será composta pela Rainha, 1ª e 2ª Princesas, e pelo Rei Momo.

Votação popular

A novidade para edição 2023 é que a rainha será escolhida por votação popular via internet. Moradores poderão avaliar as candidatas e escolher a predileta. Já a pontuação do júri, definirá a 1ª e 2ª princesas e o rei momo.

A garota mais votada será revelada durante o evento de eleição e coroada rainha do Carnartur 2023. A votação terá início na quinta-feira, 19, e se estenderá até o dia 27 de janeiro, uma sexta-feira. As candidatas serão divulgadas em breve, juntamente com o link de votação.

O concurso acontecerá no dia 28 de janeiro, um sábado, a partir das 20h30, em estrutura montada na Sede do Clube Recreativo Floresta.

A eleição está sendo organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, com a coordenação de Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 26 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

A última corte foi nomeada em 2020, quando Thayna Cristina (Rainha), Adelson Ferreira (Rei Momo), e Daphiny Andrade (Princesa) foram eleitos. Eles deverão passar a faixa para os ganhadores de 2023 no dia do evento.

