Show instrumental gratuito do ‘Música na Villa’ tem repertório de Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso

Apresentação do músico Rogério Rochlitz acontece no dia 29 de novembro, às 20h, Complexo Cultural Praça das Artes, em Barueri

O projeto Música na Villa promove espetáculo musical gratuito em Barueri no próximo dia 29 de novembro, às 20h, no Complexo Cultural Praça das Artes. O show, com duração de aproximadamente 1 hora e 15 minutos, traz no repertório músicas de compositores consagrados como Tom Jobim, Chico Buarque e Caetano Veloso, entre outros, feitas para filmes do cinema nacional. A apresentação do músico Rogério Rochlitz ainda conta com a participação do compositor Leandro Bomfim.

Com o objetivo de ampliar o repertório musical do grande público, o Música na Villa promove uma série de concertos gratuitos com diferentes artistas pelo interior de São Paulo. Para assistir à apresentação em Barueri é necessário retirar ingressos a partir de 15/11/2022 pelo link – https://bit.ly/3DlsGwc ou duas horas antes do evento na bilheteira.

Apresentado pelo Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, Música na Villa é patrocinado pela empresa Klüber Lubrication e produzido pela AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Acompanhe a programação em: http://www.musicanavilla.com.br/site/

Sobre a Kluber Lubrication

A Klüber Lubrication, empresa de origem alemã, presente em mais de 60 países, fornece soluções em lubrificação para assegurar o perfeito funcionamento e a preservação de elementos mecânicos de equipamentos para atividades industriais, como correntes, engrenagens, barramentos, contatos elétricos, rolamentos, válvulas, sistemas pneumáticos e hidráulicos. A empresa fornece graxas e óleos (sintéticos e minerais) para uma ampla gama de indústrias: automotiva, rolamentos, têxtil, siderúrgica, madeira, papel, bioenergia, energia eólica, alimentícia, fabricantes de equipamentos, mineração e cimento.

Presente no Brasil há mais de 50 anos, onde lidera o mercado em que atua, a empresa possui unidade fabril em Alphaville (Barueri, SP) e centros de serviços em diversas regiões; na América do Sul, está presente também na Argentina e no Chile. Seu sistema de gerenciamento de qualidade e meio ambiente é certificado pelas normas ISO 21469, ISO 14001, IATF 16949, ISO 9001, OHSAS 18001, Kosher e Halal.

A empresa reforça o compromisso com a sociedade e o meio ambiente, por meio de diversas ações que valorizam, acima de tudo, a diversidade e a inclusão entre as pessoas. A multinacional é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, da sigla para Women’s Empowerment Principles, em inglês), uma plataforma da ONU Mulheres e do Pacto Global, da ONU.

Inovação e sustentabilidade também estão entre os principais pilares de atuação e desenvolvimento da Klüber Lubrication. A inovação está presente no dia a dia ao identificar as tendências e necessidades do mercado em um estágio inicial e transformar esses insights em valores tangíveis para os clientes, além de fortalecer uma cultura que é apoiada constantemente com o aprimoramento do conhecimento técnico do time.

Já o compromisso com a sustentabilidade, anda lado a lado com o desempenho operacional, e vai desde a composição dos lubrificantes especiais e serviços para os clientes até as medidas para criar uma visão interna perene sustentável de valor. A companhia se dedica a minimizar o nosso footprint – o que deixamos de marca no meio ambiente – e a maximizar o handprint dos clientes, por meio da redução no consumo de energia e recursos, a partir da seleção e uso eficiente de matérias-primas adequadas e renováveis para seus produtos.

O departamento de Eficiência Energética da Klüber Lubrication responde a um dos principais desafios da indústria em termos de sustentabilidade: comprova uma economia no consumo de energia elétrica dos equipamentos e redução de custos em virtude do melhor desempenho operacional das máquinas, apenas com a substituição dos lubrificantes convencionais pelos de alto desempenho, contribuindo, também, para a diminuição na emissão de CO2.

