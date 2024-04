SESI Campinas está com 149 vagas gratuitas na Educação de Jovens e Adultos, com a opção profissionalizante, em parceria com o Senai-SP

Casa de Campinas, no Distrito de Joaquim Egídio, já disponibiliza opções do prato suíço nas noites de quinta, sexta e sábado

O tempo mais ameno e a queda de temperatura no início da noite, característicos do outono, é um prato cheio para os apreciadores da culinária. Esta estação do ano, antecedendo ao inverno, já pede cardápios mais encorpados e diferenciados, principalmente para as noites com temperaturas mais frias. E é pensando neste público que o Vila Paraíso Restaurante, no Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas, traz de volta seu tradicional Festival do Fondue, servido nas noites de quinta, sexta e sábado, com duas versões (com carne preparada ao vinho e o tradicional, com carne preparada ao óleo).

Localizado em uma região montanhosa e de mata da Área de Proteção Ambiental (APA), onde as baixas temperaturas do outono e inverno são comparadas a tradicionais destinos turísticos de serras, o Restaurante Vila Paraíso virou destino dos amantes desse prato. Além dos termômetros baixos, as lareiras que aquecem o ambiente e uma diversificada carta de vinhos tintos e brancos para acompanhar os pratos, completam o charme da casa.

No Festival do Fondue, o tradicional prato de origem suíça é servido em duas versões. Os amantes da culinária podem escolher o fondue de carne ao vinho. Esta versão é preparada no consumê de vinho (caldo de carne com vinho), o que a torna mais saudável e suave, além de conferir à carne um sabor especial. Vem acompanhada de queijo, mais chocolate. Tudo à vontade, com reposição ilimitada.

Outra sugestão é o foundue tradicional, com carne frita no óleo, mais queijo e chocolate, também à vontade, com reposição ilimitada.

Nas duas versões as crianças de 4 a 12 anos pagam um valor diferenciado no Festival.

Os acompanhamentos dos fondues de carne e queijo são diversos, como filé mignon, pães artesanais – italiano e mandioca – produzidos pela Padoca do Vila -, legumes gratinados, batata noisete e molhos de mostarda, madeira, funghi e vinho.

Já para aqueles que dispensam carnes e queijos, mas são amantes do chocolate, a casa oferece fondue de chocolate. Ela é acompanhada de doces, como churros, palitinhos de bolo de cenoura e frutas como banana, uva e morango. Neste caso, as frutas são repostas uma vez.

O Festival do Fondue do Vila Paraíso Restaurante é servido a partir de duas pessoas. Além da novidade de outono, o restaurante permanece com seu cardápio normal, inclusive nas noites de quinta, com a Noite da Paella.

Serviço

Festival do Fondue do Vila Paraíso

Nos jantares de quinta a sábado, das 19h às 22h30

Festival do Fondue: Ao Vinho ou Tradicional (R$ 160 adultos | R$80 criança de 4 a 12 anos)

Fondue de Chocolate R$ 110 (1 reposição)

Rua Heitor Penteado, 1716, Distrito de Joaquim Egídio, em Campinas

Telefone para reservas: (19) 3298.6913

Estacionamento próprio. Serviço de manobristas R$15

Música ao vivo nas noites de sexta e sábado

Site www.restaurantevilaparaiso.com.br

Sobre o Restaurante Vila Paraíso

Inaugurado há mais de 23 anos, o Restaurante Vila Paraíso fica em uma área de 300 mil m2, cercada por mata nativa da Área de Proteção Ambiental (APA). O espaço proporciona aos visitantes uma sensação única, em um ambiente bucólico e aconchegante, para encontros informais entre amigos e família.

