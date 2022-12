Servidores públicos de Pedreira participam de treinamento sobre o Índice de Efetividade da Gestão Municipal

O Prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, recepcionou em seu gabinete as jovens pedreirenses, Maria Letícia Garcia da Silva, 10 anos, e Kamilly Vitória da Silva, 12 anos, que no ano de 2023, estarão representando o município, no tradicional Concurso “Miss São Paulo Infantil e Teen”.

Considerado o mais importante e luxuoso evento para crianças e adolescentes do Estado de São Paulo, o Concurso Miss Infantil e Teen, é reconhecido como um dos maiores do País. “O evento está programado para acontecer no mês de outubro de 2023, até lá estaremos nos preparando para bem representar Pedreira”, destacam as candidatas Maria Letícia e Kamilly.

“Em nome da população pedreirense desejo muita sorte as nossas candidatas no Concurso Miss São Paulo Infantil e Teen, estarão com certeza representando muito bem a beleza da nossa cidade”, destaca na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

Segundo os organizadores, as candidatas estarão participando de testes com as maiores agências de modelo e o evento Miss São Paulo acontecerá no Teatro Gamaro. “Todas as candidatas terão translado entre hotel e o teatro, produção de maquilagem e cabelo, vestimenta, e toda a assessoria necessária, a candidata poderá definir sua história de vida, descobrindo seu verdadeiro talento”, enfatizam os responsáveis.

