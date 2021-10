Serviços e espaços públicos têm funcionamento alterado no feriado prolongado

Os serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento em função dos feriados previstos para o período de 28 de outubro a 2 de novembro. No dia 28, é celebrado o Dia do Funcionário Público, com ponto facultativo nas repartições. As comemorações do aniversário de emancipação político-administrativa do município foram transferidas do dia 27 para o dia 29 de outubro, sexta-feira. E no dia 2 de novembro, terça-feira, ocorre a celebração do Dia de Finados.

O Paço Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal permanecerão fechados entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, retomando as atividades na quarta-feira, dia 3. A Farmácia Municipal manterá o atendimento nos dias 29 de outubro e 1º de novembro, suspendendo as atividades nos dias 28 deste mês e 2 do próximo. A Policlínica Municipal funcionará normalmente para atendimentos de urgência e emergência todos os dias.

Os ônibus municipais circularão de forma regular, exceto no dia 2 de novembro, terça-feira, quando seguirão a grade de horários de domingo, reduzida. A coleta de resíduos recicláveis será suspensa nos dias 29 de outubro e 2 de novembro, sendo realizada normalmente nos dias 28 de outubro e 1º de novembro. A coleta de lixo doméstico não sofrerá interrupção. O Moinho Povos Unidos, o Parque Van Gogh e o Parque Cidade das Crianças estarão abertos entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro.

A concessionária Águas de Holambra informou que não haverá expediente em seu posto de atendimento entre 28 de outubro e 2 de novembro. O trabalho será retomado na quarta-feira, dia 3. Em caso de dúvidas ou solicitações, o usuário deve entrar em contato com a concessionária pelos canais 0800 595 3333 (fixo, 24 horas), (19) 3512-3411 (segunda a sexta, em horário comercial), WhatsApp: (19) 97405-9200 (segunda a sexta, em horário comercial), ou pela plataforma de Serviços Online, disponível no site www.aguasdeholambra.com.br e no aplicativo Águas APP.