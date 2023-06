Serviços e espaços públicos em Holambra têm funcionamento alterado em função do Feriado de Corpus Christi

A Biblioteca José Maria Homem de Montes irá receber duas sessões gratuitas de cinema ao longo do mês de junho. Elas ocorrem por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som, instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Pra começar, em 13 de junho, às 19h, tem a exibição de “Minhocas”. A animação, que conta com a dublagem da cantora Rita Lee e do lutador Anderson Silva, relata as aventuras do pré-adolescente Júnior e seus amigos Nico e Linda. A classificação indicativa é livre.

LEIA TAMBÉM:

No dia 15, também às 19h, será a vez de “Reflexões de um liquidificador”, com Ana Lúcia Torre e Selton Melo. O longa, com classificação indicativa de 16 anos, conta a história de Elvira, uma dona de casa que passa por um momento difícil da vida: o desaparecimento do marido, Onofre. A trajetória dos dois é narrada pelo liquidificador do casal, que ganhou vida depois de um conserto.

“São duas opções interessantes disponibilizadas este mês: uma voltada para o público adulto, com muito humor ácido, e outra para a criançada com a voz da saudosa Rita Lee”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Vale a pena conferir”.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui