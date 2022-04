Serviços e espaços públicos de Holambra tem funcionamento alterado no feriado prolongado

Os serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento em função do feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes, com ponto facultativo em 22 de abril.

O Paço Municipal, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal permanecerão fechados nos dias 21 e 22, retomando as atividades na segunda-feira, dia 25. A Farmácia Municipal suspenderá o atendimento no dia 21 e reabrirá na sexta (22). A Policlínica Municipal funcionará normalmente para atendimentos de urgência e emergência todos os dias.

As creches e escolas municipais ficarão fechadas nos dias 21 e 22 de abril e serão reabertas na segunda, 25 de abril. Os ônibus municipais, por sua vez, circularão de forma regular. A coleta de resíduos recicláveis será suspensa no dia do feriado, sendo realizada normalmente em 22 de abril. A coleta de lixo doméstico não sofrerá interrupção. O Moinho Povos Unidos estará aberto entre quinta-feira e domingo das 10h às 17h. Já o Parque Van Gogh e o Parque Cidade das Crianças, das 9h às 17h.