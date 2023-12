Serviços de customização ganham destaque no mercado imobiliário de luxo

Versões personalizadas são diferenciais para quem busca imóvel único e alinhado com as particularidades de cada comprador

Se a casa é, de fato, um reflexo e símbolo do self dos moradores, a idealização de imóveis customizados para atender as necessidades específicas de um consumidor é uma tendência que veio para ficar. A personalização de imóveis é a adaptação da propriedade conforme os gostos, preferências e necessidades do futuro morador. Ao invés de comprar um imóvel com uma planta espelhada, construir uma casa do zero e/ou experienciar as adversidades de uma reforma, é possível ter uma propriedade completamente projetada e alinhada para o cliente.

Segundo um estudo do Boston Consulting Group (BCG), as empresas que possuem áreas focadas em Customer Experience (experiência do cliente) conseguem alcançar um crescimento de até 190% acima da média em um período de três anos. Em mercados de alto padrão, a oferta de uma experiência VIP é uma estratégia eficaz para diferenciar um imóvel de luxo, proporcionando aos potenciais clientes uma jornada de compra exclusiva e atraente. O serviço premium aumenta o interesse e a excitação em torno de um imóvel, proporcionando exclusividade e autonomia.

LEIA TAMBÉM:

Outra pesquisa realizada pela consultoria Deloitte “O Comportamento do Consumidor de Imóveis em 2040” apontou que, além de tecnologia e sustentabilidade, a possibilidade de personalização é uma das características que tende a ser cada vez mais valorizada no processo de compra e venda de imóveis.

Poder escolher como será cada espaço do imóvel dá ainda mais significado ao sonho de ter um lar personalizado. Pensando em atender às necessidades e, acima de tudo, aos desejos dos compradores, as construtoras têm ampliado as possibilidades de customização de apartamentos na planta. Dessa forma, os futuros moradores adquirem imóveis exclusivos que imprimem suas identidades, executando a planta perfeita.

“A principal vantagem em comprar um imóvel na planta é a flexibilidade e a possibilidade de personalizá-la. É o cenário ideal para todo arquiteto na busca do melhor projeto, no qual é possível com os espaços, ampliar uma sala, tornar uma cozinha privativa ou social, etc. São comodidades que o segmento de alto padrão visa proporcionar, visto que o imóvel ideal muda de acordo com as fases da vida”, explica a arquiteta do Grupo A.Yoshii, Ana Paula Pimentel.

Além de customizar e personalizar o apartamento em si, outro destaque dos empreendimentos é a possibilidade de plantas diferenciadas entre si, em um mesmo edifício e, até, no mesmo pavimento. “Estávamos acostumados com apartamentos iguais e espelhados. Atualmente, os projetos também apresentam opções de tipologias diferentes umas das outras”, explica.

Tailor Made Service: exclusividade ao nível máximo

Na vanguarda da tendência, desde a sua fundação, o Grupo A.Yoshii possui um programa 100% focado no desejo e necessidades dos clientes com a possibilidade de personalizar o próprio imovel. A solução Tailor Made Service é uma solução completa e exclusiva que permite ao cliente personalizar o apartamento ainda na planta, agilizando a mudança e evitando obras após a entrega de chaves. “Contamos com uma equipe de arquitetos exclusivos. O Tailor Made Service permite ao cliente customizar o imóvel na planta, personalizando-o de acordo com suas particularidades e estilo de vida, proporcionando uma experiência única desde o início”, explica a arquiteta. Esse plus é um trabalho em conjunto, inclusive realizado lado a lado aos profissionais particulares contratados pelo futuro morador, como arquitetos e designer de interiores. A construtora conta com uma estrutura de atendimento de personalização nos showrooms e atua como um facilitador junto aos profissionais terceirizados, a fim de realizar os desejos do comprador. “Além de uma equipe à disposição para atender a demanda, também trabalhamos em conjunto com os profissionais contratados pelo próprio cliente, garantindo um serviço de qualidade e com excelência A.Yoshii. Afinal, todos temos o mesmo objetivo que é a satisfação do cliente”, explica a arquiteta.

Com um custo adicional, o serviço também é uma maneira do cliente acompanhar cada etapa da construção do seu novo apartamento, pois todo o processo é individualizado para que o imóvel esteja conforme o morador solicitou na entrega, evitando obras e gastos desnecessários após a compra. “A possibilidade de personalizar projetos faz com que o cliente se sinta especial. Isso é de suma importância no segmento de alto padrão, já que estamos falando em um investimento considerável, no qual o morador demanda algo totalmente voltado para sua rotina”, comenta a arquiteta.

Além disso, a personalização na planta proporciona ainda mais segurança para o futuro dono do imóvel. Isso porque, antes mesmo de concretizar a compra, ele sabe exatamente o que pode ou não fazer no apartamento, como revestimentos, metais, louças, bancadas e a possibilidade de ampliar cômodos, que são alguns dos itens avaliados em conjunto por toda a equipe e clientes.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui