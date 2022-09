Semana Interna de Prevenção a Acidentes 2022

Santo Antônio de Posse vem sofrendo com a falta de água nos períodos de estiagem. Em 2021, por exemplo, foi necessária a implantação de racionamento para garantir o abastecimento. Entre as ações para garantir o fornecimento de água tratada à população, o deputado Edmir Chedid (União) incluiu o município no Água é Vida, programa de revitalização e sustentabilidade hídrica do Estado.

“O programa trabalha quatro eixos: águas subterrâneas, rios vivos, barramentos e cooperação técnica com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Entre as obras previstas, estão a perfuração de poços, serviços de limpeza de reservatórios, desassoreamento de rios e construção de reservatórios. São ações que vão colaborar com o abastecimento de água em Santo Antônio de Posse”, diz.

O deputado Edmir Chedid intermediou junto ao governo do Estado a implantação de um pacote com obras de saneamento básico na região. Esse pacote contempla ainda a construção da Barragem de Duas Pontes, no Rio Camanducaia, em Amparo. Ao todo, estão sendo investidos R$271 milhões para garantir o abastecimento de 23 municípios da bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

“A barragem vai funcionar junto com a de Pedreira (também em construção) para garantir água à população nos períodos de estiagem e crise hídrica. Desta forma, conseguiremos reverter o problema em Santo Antônio de Posse conforme a reivindicação da comunidade. Não podemos mais aceitar que a comunidade seja prejudicada como ocorreu nos últimos anos”, conclui Edmir Chedid.

