Sem papel e sem burocracia: Jaguariúna lança nova plataforma

A Cidade Inteligente e Conectada lança aplicativo Planta On-line que impacta diretamente o trabalho de arquitetos e engenheiros no município

Seguindo uma tendência mundial e fazendo jus ao título de Cidade Inteligente e Conectada que o Jaguariúna carrega, um ambiente 100% digital foi criado para facilitar a vida dos arquitetos e engenheiros do município. O Planta On-line chega proporcionando maior na aprovação de projetos de edificação na cidade.

O lançamento da ferramenta ocorreu na tarde desta quarta-feira, 25, no Anfiteatro do Campus 1 da UniFAJ e contou com a presença do prefeito Gustavo Reis, do secretário municipal de Planejamento Urbano, Rômulo Vigatto, além de vereadores, engenheiros e arquitetos.

O novo serviço, implementado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano por meio da empresa Mitra, vai permitir que os projetos de aprovação de construções residenciais não ocorram mais em papel. Desde o protocolo até o Habite-se, tudo passa a tramitar em ambiente 100% digital, agilizando a aprovação dos projetos e reduzindo custos aos construtores.

“É um dia de muita alegria. Desde janeiro de 2017 a nossa missão é facilitar a vida do cidadão e em relação a isso estamos trabalhando firme. A ferramenta que lançamos hoje proporciona entre tantos benefícios a agilidade e transparência do processo, pois em tempo real o profissional consegue saber onde o processo se encontra dentro da fase de análise, além da própria comodidade, somado inclusive, ao Projeto Simplificado de Aprovação Responsável que a gente já instituiu”, comenta o secretário Rômulo.

Anteriormente a aprovação de projetos costumava levar de 60 a 90 dias para aprovação. “Começamos a trabalhar para agilizar isso, mas o anseio sempre foi ter a ferramenta digital e isso agora é uma realidade”, acrescenta Rômulo.

Para o prefeito Gustavo Reis, esse novo serviço vem ao encontro do conceito de digitalização de todas as áreas da Administração municipal, que é defendida desde o início da gestão, e se une a vários outros projetos, como o Busão na Palma da Mão, Remédio na Palma da Mão e Consulta na Palma da Mão. “E dessa forma Jaguariúna, por quatro vezes consecutivas, foi eleita a Cidade mais Inteligente e Conectada do Brasil até 100 mil habitantes pelo Connected Smart Cities”, diz Gustavo.

Ao final do evento, o prefeito Gustavo Reis assinou o decreto municipal nº 4.516, já publicado na edição desta quinta-feira, 26, da Imprensa Oficial de Jaguariúna, que regulamenta o serviço Planta On-line no município. Neste primeiro momento, o serviço fica disponível apenas para projetos residenciais. “Havendo a adaptação dos profissionais – engenheiros e arquitetos responsáveis pelos projetos –, vamos ampliar o leque para projetos comerciais, industriais e outros”, antecipa o secretário de Desenvolvimento.

Também estiveram no evento o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, João Rodrigues; Diretor do Procon Jaguariúna, Edison Cardoso de Sá; Presidente da Câmara de Vereadores, Romilson Silva; Vereadores Ton Proêncio, Zé Muniz e Menezes; Presidente da OAB Jaguariúna, Carminha Santigo.

Fotos: Ivair Oliveira

