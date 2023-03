Seletiva do Amadorzão tem sete jogos neste fim de semana

Turnê especial, que celebra as quase duas décadas de carreira da banda paulistana, chega na Red Eventos

Reverenciando o passado e já olhando para o futuro! Neste ano, o MANEVA revisita a história de quase duas décadas de carreira e elege as canções de maior sucesso para compor a tour especial MANEVA 18 Anos.

Serão nove apresentações, todas em março, mês emblemático e que marca a formação entre os amigos Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria) em um dos projetos de maior êxito na música popular brasileira.

O MANEVA estreia a turnê 18 Anos na Red Eventos, em Jaguariúna, nesta sexta-feira, 03. Os ingressos são adquiridos em https://www.alphatickets.com.br/

O show, com duas horas de duração, tem a assinatura da banda paulistana na produção e direção musical e reunirá alguns dos clássicos que renderam 11 certificações, incluindo um single de diamante. Os destaques ficam com “Seja Para Mim”, “O Destino Não Quis”, “Sem Jeito”, “Saudades do Tempo”, “Pisando Descalço”, “Corre Pro Meu Mar” e “Lágrimas de Alegria” – esta responsável pela indicação ao Grammy Latino na categoria “melhor canção em língua portuguesa”.

De Jaguariúna o MANEVA vai para o Rio de Janeiro, 10, seguido por Mogi das Cruzes, 11, e Belo Horizonte, 12. Curitiba recebe a tour em 17 e, no dia 18, São Bernardo do Campo. Juiz de Fora dá as boas-vindas à turnê em 24 de março e, na sequência, Brasília, 25. O MANEVA se despede em 31, em Porto Alegre.

“É uma tour diferente de tudo o que já fizemos. Brincamos que é uma série limitada, pois serão poucos shows nesse formato, com direito a surpresas. E como em toda festa, a presença do público é fundamental. Preparem o coração! Estejam todos convidados para o show MANEVA 18 ANOS! Bora pro reggae, pae”, fala Tales de Polli.

No palco, a sensibilidade e a qualidade técnica do MANEVA se misturam ao novo cenário, rico em elementos que se fundem para tornar a apresentação em um grande espetáculo. O projeto é assinado por Erico Belém.

Sobre o MANEVA

Sucesso absoluto em todo o país, o MANEVA vem colhendo os bons frutos da carreira vitoriosa, que soma 18 anos e que tem a GTS, a MNV Produções e a Universal Music à frente da gestão.

O MANEVA também faz parte do seleto time “Top 200”, que aponta a banda como um dos artistas mais ouvidos no Spotify”. Os 1,5 bilhão de streams são resultado das canções autorais, uma das particularidades da banda que, contrariando o fluxo do mercado, mantém a essência e grava apenas o que considera verdade.

Dos 13 registros fonográficos que compõem a discografia do MANEVA, apenas Tudo Vira Reggae volumes 1 e 2 foram produzidos exclusivamente com regravações. A frente do tempo, a banda apresentou o primeiro álbum em série de animação intitulado “O Cabeça de Folha”, fato inédito e histórico no cenário musical brasileiro.

A boa performance da banda paulista também se reflete nas rádios, espaço onde o MANEVA costumeiramente ocupa o topo do ranking. “Corre Pro Meu Mar”, faixa do álbum “Acústico na Casa do Lago”, é um bom exemplo. Apenas em São Paulo, a maior cidade do país, foi a quarta música mais tocada. No ranking Brasil, ocupou a 36ª posição e, no segmento reggae, o segundo lugar. “Promete”, uma das canções do disco “Mundo Novo”, lançado em 2022, está em quinto lugar na categoria “Top 10 Pop Nacional”.

Nos shows que compõem a agenda disputada estão as principais capitais e os mais importantes festivais do Brasil. Casas cheias e o público fiel transformam a apresentação em um espetáculo de vozes. Todos, sempre, na mesma sintonia.

Mais importante do que os números e as marcas que não param de crescer está a história dos cinco amigos que decidiram se unir não apenas para mudar as próprias vidas, mas para transformar a vida das pessoas com o que gravam. Cientes da missão maravilhosa que possuem, entregam aos fãs faixas recheadas de alma e verdade, estas, consideradas por eles, a receita do sucesso.

