Seletiva do “Amadorzão” começa com goleadas em Jaguariúna

A primeira rodada da Seletiva do Amadorzão foi marcada por muitos gols e nenhum empate. Realizada no Parque José Pires Junior, no Florianópolis, no fim de semana a competição teve goleada do Vila Maranhão em cima do Atletas de Cristo com o placar de 9 X 1.

Além dessa partida, o Roseira B venceu o Buriti por 3 X1, o Aliança B ganhou do Pinheiros Junior por 1 X 0 e o Beira Rio goleou o União R C em 4 X 0.

LEIA TAMBÉM:

No domingo, o Celtic perdeu para o Treze da Vila por 3 X 0, o Cruzeiro ganhou do Villa Nassif em 2 X 1. Na terceira partida do dia, o Coringão venceu o Inter em 3 X 1 e o PSJ Jaguar garantiu a vitória em cima do PSG Imprerial em 3 X 0.

O Campeonato realizado pela Prefeitura de Jaguariúna terá mais uma rodada no próximo fim de semana com jogos que acontecerão no campo Américo Tonietti, no bairro Roseira de Baixo. Tanto no sábado quanto no domingo terão partidas das 14h às 16h.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui