Seleção de futsal de Jaguariúna realiza último treino antes da estreia na Taça EPTV

O Castramóvel de Jaguariúna iniciou a realização de cirurgias eletivas de animais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o novo serviço foi aprovado em reunião de planejamento da pasta, realizada em março juntamente com o Conselho Municipal de Saúde.

Além das cirurgias eletivas (agendadas), o Castramóvel também realiza, de segunda sexta-feira, das 13h às 17h, cirurgias de castração de animais já previamente agendadas. A unidade presta atendimento totalmente gratuito à população e está instalada no Parque José Pires Júnior, no bairro Florianópolis.

Estão sendo realizados procedimentos de retirada de tumores de mama, enucleações (retirada de olhos), retirada de corpos estranhos no estômago, cirurgia de parto, entre outros.

Para agendar as cirurgias, os tutores devem levar o animal ao Posto de Atendimento Médico Veterinário da Prefeitura de Jaguariúna, no bairro Roseira de Baixo, para avaliação. Caso haja necessidade de atendimento de média complexidade com agendamento (cirurgias eletivas), o procedimento será marcado e realizado no Castramóvel.

O Castramóvel conta com salas pré-cirúrgica e pós-cirúrgica, sala de paramentação, ar-condicionado e banheiro, além de frigobar para acondicionar medicamentos, gaiolas para recuperação dos animais, aparelho inalatório e monitor.

Em 2019, Jaguariúna conquistou o título de Cidade Amiga dos Animais, pela World Animal Protection (WAP). A cidade ficou em 15º lugar na classificação nacional, sendo um dos poucos municípios brasileiros a ter o selo Cidade Amiga dos Animais, obtido graças às políticas de bem-estar dos animais.

Foto: Ivair Oliveira

