Secretaria de Finanças anuncia entrega de carnês do ISSQN e TLF em Artur Nogueira

Clube está à procura de atletas nascidos de 2007 e 2014; avaliação será em 24 de fevereiro, das 8h às 18h no Estádio Municipal

O Fluminense Footbal Club realizará uma seletiva em Artur Nogueira no dia 24 de fevereiro, uma sexta-feira, das 8h às 18h. A Prefeitura nogueirense, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, firmou parceria com o S.E.L.J e com o São Caetano Artur Nogueira para revelar os novos talentos.

Caio Rodrigues, secretário da pasta esportiva, explica que a seletiva acontecerá no Estádio Municipal Fábio Ferrari. “Jovens nascidos entre 2007 e 2014 podem participar. O intuito da organização é, sem dúvidas, dar uma oportunidade e mostrar a eles que os sonhos deles podem ser concretizados”, exclama.

Os interessados devem apresentar RG original, atestado médico e cópia de carteira de vacinação. Além disso, devem usar no momento da “peneira” camisa branca e, calção e meiões pretos. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis.

A seletiva é totalmente gratuita e será realizada pelo avaliador e observador técnico Alan Costa.

Horários da avaliação

Manhã

Nascidos 2014/15 – Sub 9 – 8h

Nascidos 2012/13 – Sub 11 – 9h

Nascidos 20111 – Sub 13 – 10h

Nascidos 2008/09 – Sub 15 – 11h

Nascidos 2007 – Sub 16 – 12h

Tarde

Nascidos 2007 – Sub 16 – 14h

Nascidos 2008/09 – Sub 15 – 15h

Nascidos 2010/11 – Sub 13 – 16h

Nascidos 2012/13 – Sub 11 – 17h

Nascidos 2014/15 – Sub 9 – 18h

