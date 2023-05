Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Pedreira recebe novo veículo para atender o Bolsa Família

O jornalista e apresentador Milton Neves, do Grupo Bandeirantes, recepcionou em sua residência em São Paulo, o Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro, Presidente da Câmara Municipal Vereador José Luis Nieri, Embaixador de Pedreira Antônio Ganzarolli Filho, e a equipe do Programa NG Esportes com Barbudinho e Edson Nunes, que realizaram a entrega do Título de Cidadão Pedreirense, aprovado pela Câmara Municipal no mês de maio de 2022.

“Meu novo Título de Cidadão, desta vez de Pedreira, terra do grande jogador Osvaldo Cunha e do Pelé das Canecas, meu amigo Toninho Ganzarolli, recebo com muito prazer em minha residência o batalhador Prefeito Fábio Polidoro, o Presidente da Câmara Municipal José Luis Nieri, além dos amigos Barbudinho e Edson do Programa NG Esportes. Estou muito honrado com a homenagem e vamos em breve estar em Pedreira para agradecer e conversar com os esportistas e população em geral”, diz Milton Neves.

O Projeto de Decreto Legislativo que concedeu o Título de Cidadão Pedreirense a Milton Neves foi votado no ano de 2022, por unanimidade pela Câmara Municipal. “Este é o reconhecimento do Poder Legislativo aos relevantes serviços prestados ao Município pelo jornalista que

constantemente divulga Pedreira em seu programa de televisão em Rede Nacional”, ressalta durante a entrega o Presidente da Câmara José Luis.

O Prefeito também destacou que Milton Neves recebeu a todos com muito carinho e demonstrou sua emoção ao receber o Título de Cidadão Pedreirense. “Na oportunidade realizamos o convite para que o Jornalista esteja presente na solenidade de abertura dos JEMPE 2023, os jogos estudantis devem retornar novamente no mês de outubro, Milton

Neves afirmou que virá a Pedreira com muita satisfação”, conclui.

