Se Candidate, Mulher! e The Body Shop lançam o Programa Carreira de Mulher

Evento que costuma atrair uma multidão para o centro da capital paulista todo 25 de janeiro não acontecerá nesta quarta, quando se comemora os 469 anos da capital, devido ao falecimento de um dos organizadores da tradição, Walter Taverna

A celebração do aniversário da capital paulista será diferente neste ano: o tradicional Bolo do Bixiga, que todo ano ganha um metro de comprimento para combinar com a idade de São Paulo e atrai uma multidão para a região central da cidade, não será realizado.

Segundo Solang Taverna, uma das organizadoras do evento, o cancelamento das festividades ocorre em razão do falecimento de seu pai, Walter Taverna, figura icônica no bairro do Bixiga e um dos responsáveis pela tradição, em maio do último ano. Este é o primeiro aniversário da cidade após a morte dele. “Ainda estamos num período de luto”, disse a filha.

Ainda não é possível dizer se a tradição do bolo de metro chegou ao fim ou voltará a ocorrer nos próximos anos. Solang conta que os organizadores ainda não pararam para pensar nisso e que, quando houver condições, conversarão com os parceiros (que ajudam financeiramente) e com a sociedade, para saber se é algo que as pessoas prezam e querem manter, já que realizar o evento é algo trabalhoso e custoso.

O Bolo do Bixiga

A história do Bolo do Bixiga começou em 1986, quando São Paulo completou 432 anos. Idealizada por Armando Puglisi, inicialmente, a festa era feita pela comunidade do bairro e cada morador levava um bolo.

Em 1995, após a morte do ‘Armandinho do Bixiga’, Walter Taverna assumiu a organização do evento, dando início à tradição do bolo de metro, com cada metro de bolo simbolizando um ano da idade de São Paulo.

A tradição chegou a ser interrompida em 2008 após um programa de TV incentivar uma guerra de bolo entre crianças. A ação prejudicou a imagem do evento, que perdeu patrocínios, e chegou a servir apenas pedaços de bolos industrializados ao público – num esforço dos moradores e comerciantes do Bixiga – por sete anos.

Em 2015, a “Festa do Bolo do Bixiga” foi incluída no calendário oficial da cidade de São Paulo.

Em 2021, no primeiro aniversário de São Paulo após o início da pandemia de Covid-19, a comemoração ganhou uma versão virtual para evitar aglomerações. No lugar do bolo, moradores e frequentadores da festa juntaram 467 vídeos e fotos de pessoas desejando parabéns à capital paulista , que completava essa idade.

No último ano, as comemorações foram substituídas por doações a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Nossa última edição foi extremamente significativa, porque o bolo foi desconstruído. Todos os alimentos que constituíam o bolo, nós transformamos em cestas básicas e doamos para comunidades carentes”, contou Solang, a herdeira da tradição. Fonte: g1

