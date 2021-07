Saúde de S. A. de Posse aumenta quantidade de especialidades médicas no Ambulatório Municipal

Documento solicita que seja realizada a inclusão de Santo Antônio de Posse no Sistema Adutor Regional, visando garantias para sua sustentabilidade hídrica futura do município

O presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse, Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/PV), em conjunto com o prefeito da cidade, João Leandro Lolli (DEM), e o diretor do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Elias Fernandes de Carvalho, assinaram um ofício solicitando ao Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) e ao Departamento de Águas do Estado (DAEE-SP) que Santo Antônio de Posse seja incluída no Sistema Adutor Regional. Com isso, o município pode ser futuramente beneficiado pelo abastecimento hídrico que será proporcionado pelas Barragens de Pedreira e Duas Pontes, que estão em fase de construção.

A implantação das barragens proporcionará uma importante reserva hídrica para o abastecimento público dos municípios das Bacias PCJ. Os municípios situados às margens dos rios Jaguari e Camanducaia, em seus trechos a jusante das barragens, serão diretamente beneficiados pela reserva hídrica, entretanto, para os demais municípios, será necessária a implantação de um sistema de adutoras para conduzir as águas acumuladas nas barragens até os mesmos, estrutura esta denominada Sistema Adutor Regional PCJ, o SARPCJ.

“Há municípios que se localizam principalmente na margem direita do Rio Jaguari que não estão sendo contemplados e ficando sem acesso às vazões a serem regularizadas pelos barramento, como é o caso de Santo Antônio de Posse, que não será atendida pelo Sistema Adutor Regional mesmo estando a apenas 14km da Barragem do Camanducaia”, explica o documento.

O documento prossegue explicando que o município é abastecido apenas por dois córregos superficiais, o Camanducaia Mirim e o Jequitibá, e desde 2014 a cidade vem sofrendo frequentemente com a falta d’água, já que estes córregos estão diminuindo cada vez mais sua vazão em decorrência da escassez de chuvas.

“Diante do exposto, vimos por meio deste ofício solicitar oficialmente para que seja realizada a inclusão de Santo Antônio de Posse no Sistema Adutor Regional, visando garantias para sua sustentabilidade hídrica futura”, finaliza o ofício.