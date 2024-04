Saúde de Jaguariúna visita 230 imóveis durante mutirão da dengue no bairro Nassif

Desenvolvido em parceria com Prefeitura Municipal de Jaguariúna e UniFAJ, o curso é gratuito e aberto ao público da região

A Alea, empresa de construção off-site da Construtora Tenda, anuncia parceria com a Prefeitura Municipal de Jaguariúna e com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) para qualificar e desenvolver mão de obra local por meio do Programa QualificaJá. Na iniciativa, a empresa fica responsável pela capacitação dos participantes em Projetos de Woodframe – tecnologia internacional inovadora, que fabrica projetos residenciais com base de madeira.

O curso acontece em módulos, sempre aos sábados, e tem duração de 13 semanas, com certificação no fim. Atualmente, o curso está com 46 alunos, com finalização prevista para maio de 2024. Com aulas ministradas por professores da Unifaj e especialista da Alea, “A capacitação engloba conteúdos de metrologia, qualidade, lean manufacturing, leitura e interpretação de projetos em woodframe e aulas práticas de fabricação com o material, habilitando os alunos para áreas como produção e qualidade. Inclusive, já contratamos um aluno na área de produção”, pontua o Coordenador de Produção da Alea, Edson Antonio da Silva.

Voltado para residentes de Jaguariúna e funcionários Alea (independente da cidade), o curso gratuito faz parte do programa regional QualificaJá, que além do curso de woodframe, também oferece uma variedade de outros cursos de informática, idiomas, gestão, gastronomia, enfermagem, libras, entre outros, de acordo com as demandas e necessidades do mercado local. A parceria visa melhorar habilidades dos participantes e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da comunidade local.

Para mais informações e inscrições, no site da Prefeitura de Jaguariúna.

