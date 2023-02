Saúde de Jaguariúna realiza mutirão contra a Dengue neste sábado, 25

Os vereadores da Câmara Municipal de Jaguariúna aprovaram, em sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar 01/2023, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a isenção do Imposto Predial Urbano (IPTU) para imóveis inventariados ou tombados para preservação do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico, ambiental, documental e paisagístico.

Segundo o projeto, os proprietários de bens imóveis inventariados ou tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Arqueológico, Ambiental, Documental e Paisagístico do Município de Jaguariúna (CONPHAAJ), tem isenção do pagamento do IPTU.

A isenção deve ser solicitada anualmente pelo proprietário, em requerimento endereçado ao Prefeito, entre os meses de janeiro a novembro do ano em exercício, para que surta efeito somente no ano seguinte. Os proprietários dos bens imóveis estão obrigados ao pagamento das demais taxas relativas ao imóvel.

Para o exercício 2023, excepcionalmente, a isenção de pagamento do IPTU pode ser solicitada até a data limite para pagamento da primeira parcela do tributo.

