Saúde de Jaguariúna lança programa “Remédio em Casa”

Em 2009, o ensino de idiomas, incluindo o inglês, estava passando por uma transição gradual em direção a abordagens mais interativas e tecnologicamente avançadas. Naquela época a maioria das aulas de idiomas ainda ocorria em ambientes físicos, presenciais conduzidas por professores que utilizavam materiais didáticos impressos, quadro-negro e recursos audiovisuais tradicionais, além de didáticos impressos. Sistema que sofreu inúmeras mudanças até os dias de hoje.

Foi exatamente naquele ano, mais precisamente no mês de dezembro, num cenário de transformações pelas quais o setor passava, que o casal Fernando e Silvia Azevedo resolveu empreender, assumindo as operações da unidade CNA de Jaguariúna, franqueada de uma das maiores redes de escolas de idiomas do Brasil, representada atualmente por mais de 700 escolas espalhadas pelo País.

Agora em 2024, a unidade de Jaguariúna da rede CNA completa 15 anos de atividades ininterruptas na cidade, pelas mãos dos empresários Silvia e Fernando Azevedo. Com uma base de alunos consolidada e várias parcerias estabelecidas com empresas, o CNA Jaguariúna vai comemorar oferecendo aos seus alunos o melhor em cursos presenciais e online, em inglês e espanhol.

“O CNA comemorou 50 anos de Brasil em outubro de 2023, e temos muito orgulho em sermos reconhecidos como uma das melhores operações da rede em todo o Brasil, o que se evidencia pelos 12 anos consecutivos no ‘Prêmio Excelência’ concedido pelo Franqueador; o último troféu recebemos na Convenção dos 50 anos, em outubro último”, comenta Silvia Azevedo.

Com os desafios que se impõem a todo o sistema de educação no Brasil e no mundo, sobretudo após os efeitos da pandemia, o CNA tem se mostrado uma rede altamente competente em atualização tecnológica, oferecendo o que há de mais moderno aos seus alunos nos modos presencial e online.

“Para além da marca CNA, reconhecida em todo o Brasil com mais de 700 unidades em operação em todos os estados da federação, acho que nossa credibilidade está intimamente associada à qualidade do serviço que entregamos aos nossos alunos e seus pais. Não abrimos mão dos nossos critérios rígidos para seleção de profissionais, seu constante aperfeiçoamento através de ‘coaching’ e treinamentos; não abrimos mão do nosso alto nível de atendimento, sempre muito transparente e sincero; e não abrimos mão de nossa responsabilidade social, pois nossos funcionários, desde o primeiro dia de nossas atividades, são todos registrados de acordo com as leis trabalhistas, o que não é mais do que nossa obrigação, mas não é comum no setor”, como explica Fernando Azevedo.

Novidades

E em 2024, o CNA Jaguariúna vai comemorar trazendo sempre novidades para seus alunos, todos os meses, até a data efetiva de aniversário que será em 15 de dezembro.

“Mesmo durante o período de férias, vamos movimentar a escola com muitas atividades para nossos alunos e seus convidados; vamos celebrar com ainda mais encanto todas as datas alusivas à língua inglesa; enfim, todos os meses teremos novidades para comemorar com nossos alunos”, informa Silvia.

Em Jaguariúna, o CNA mantém ativa parcerias para descontos especiais com várias das empresas da região, beneficiando diretamente funcionários e familiares. E também mantém uma parceria especial com a Pré-Escola ‘Primeira Estação’, onde as crianças recebem as aulas de inglês, com professores do CNA e no método e material didático exclusivo da marca.

Desde 2015 o CNA também oferece certificações internacionais aos seus alunos, em parceria com a Universidade de Cambridge da Inglaterra e pelo SIELE da Espanha. Os alunos que concluem os cursos já levam, gratuitamente, um certificado de nível internacional, reconhecido em qualquer país, o que agrega um enorme valor ao seu Currículo, na disputa por um espaço no mercado de trabalho.

“São 50 anos de CNA no Brasil e 15 de CNA em Jaguariúna. Nós agradecemos muito à toda a comunidade que reconhece a qualidade de nosso trabalho, nossa sinceridade e transparência, nos premiando com um número expressivo de alunos. E 2024 será um ano de celebrações para registrar esse aniversário”, diz Fernando. “Queremos fazer vivo o tema de nossa campanha em 2024… Imagine o CNA Jaguariúna, nos próximos 15 anos!”

CNA Jaguariúna

Rua Amapá, 23, Galeria Ramos – Jaguariúna/SP

Telefone: (19) 3837 1322

WhatsApp: (19) 98924 3907

E-mail: jaguariú[email protected]

www.cna.com.br/jaguariuna

