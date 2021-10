Saúde de Jaguariúna aplica segunda dose da Astrazeneca e Pfizer

Na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) trienalmente inicia-se processo eleitoral para votação e eleição de nova diretoria para Subseção e Secional. Neste ano, as eleições ocorreram no dia 25 de novembro das 9h às 17h e o voto é obrigatório a todos advogados e advogadas.

Confira a entrevista com a atual Presidente da 232ª Subseção de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse que protocolou sua chapa pra concorrer à presidência para o próximo triênio.

O que motivou a Senhora concorrer à Presidência no Pleito para a próxima gestão?

A iniciativa de se candidatar é baseada no meu comprometimento com a advocacia. Infelizmente, com a pandemia da Covid-19, não pude entregar o que mais desejo deixar de legado que é a Casa da Advocacia e Cidadania para os advogados, advogadas e cidadãos. Ressalto que a Presidência ou qualquer cargo de Diretoria é uma prestação de serviço absolutamente gratuita, em que se precisa de comprometimento e muito trabalho.

Como foi a gestão durante a pandemia do coronavírus?

Acredito que a palavra é adaptação. Inicialmente, adotamos os protocolos determinados pelo Governo do Estado de São Paulo e já preparamos a Subseção para o atendimento da advocacia e população. Foram adquiridos para uso de álcool em gel, termômetro digital, foi feita instalação de vidros nos balcões de atendimentos da casa e da sala do Fórum e até adquirimos novos ventiladores devido a necessidade de manter as janelas abertas tornando ineficaz o ar-condicionado. Também entregamos a todos funcionários um kit com álcool em spray, máscaras descartáveis e de pano e protetor plástico facial. Todas essas adaptações foram realizadas em conjunto com nosso tesoureiro que não poupou esforços para realizar todas as adaptações e garantir a segurança de todos.

Para o atendimento da assistência judiciária a Comissão responsável pela sua Presidente implementou um atendimento 100% online o que garantiu o atendimento dos cidadãos e as nomeações, pois muitos advogados dependem da renda extra do convênio com Defensoria Pública sendo que diversos locais mantiveram fechados.

Infelizmente, os eventos presenciais e comemorações que sempre realizamos foi preciso postergar para quando todos estiverem devidamente vacinados e com os protocolos sanitários devidos. Acredito que em breve poderemos retomar as atividades coletivas com segurança.

A chapa apresentada com a senhora teve mudanças. Por que isso ocorreu?

No triênio 2019-2021 trabalhei com uma equipe que se manteve diante de tantas adversidades que vivemos. Algumas mudanças na Diretoria ocorreram devido a necessidade de adaptação as novas regras para formação das chapas, sendo que duas diretoras abdicaram de suas funções seja por motivo pessoal, seja para adequação necessária ao pleito.

Também tivemos uma situação de dissidência que acredito que é importante para pluralidade de ideias. Isso é democracia e sempre devemos respeitar.

Quem são os integrantes que irão concorrer com a Senhora?

Para o triênio 2021-2024, pela Chapa 12321 – Experiência e Comprometimento, venho como candidata a Presidente, acompanhada do meu Vice, Caio Vicenzotti, uma jovem liderança de Santo Antônio de Posse; como Secretário Geral, Andre Giacomozzi Batista, grande advogado jaguariunense que já foi gestor de Ordem e tem conhecimento de Diretoria; como Secretária Adjunta, Vânia Dos Santos Silva Oliveira, jovem advogada que somará com suas novas ideias e iniciará sua jornada como Diretora e; como Tesoureira, Cleide Trolezi, experiente advogada de Santo Antônio de Posse, que já foi Diretora de Subseção e já esteve à frente de diversas Comissões.

O que você pretende, se eleita, para a próxima gestão?

Em união com minha Diretoria, pretendo reforçar os acertos, corrigir os erros, ampliar a pluralidade de ideias e sempre deixar aberto a gestão para participação de todos. Apresentaremos propostas focadas na melhoria da advocacia de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse: ampliação de convênios e parcerias; promover maior integração entre os advogados, especialmente apoio a jovem advocacia; pretendemos passar a contar com uma sala de atendimento aos advogados na Cidade de Santo Antônio de Posse; Construção e entrega da sede própria; criação do núcleo da Escola Superior da Advocacia; Ampliar as ações em prol dos cidadãos e, especialmente, fortalecimento da Classe.