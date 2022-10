Saúde de Jaguariúna aplica 682 doses no ‘Dia D’ de vacinação

Os torcedores que colecionam figurinhas e estão preenchendo o álbum da Copa do Mundo marcaram presença no Boulevard do Centro Cultural de Jaguariúna neste domingo, 23. Durante toda a manhã, a Secretaria de Turismo e Cultura promoveu o encontro que se repetirá todos os finais de semana até o início da competição.

O local está todo enfeitado com bandeirinhas do Brasil e as cores verde e amarelo da seleção. Pais levaram seus filhos e muitos adultos também se divertiram com a troca de figurinhas.

A troca de figurinhas da Copa do Mundo acontece todos os domingos das 8h às 11h.

