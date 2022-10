Saúde de Jaguariúna amplia vacinação contra Covid para crianças de 3 a 4 anos

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa a ampliar a vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 3 a 4 anos a partir desta segunda-feira, 03, conforme orientação de documento técnico do Estado de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Saúde, Jaguariúna recebeu inicialmente 300 doses para contemplar esse público, que será distribuído entre as salas de vacina instaladas nas unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade. A vacinação ocorre das 8h às 15h30 – a exceção é a UBS Florianópolis, onde a campanha se estende até as 19h.

“É muito importante que os pais e responsáveis levem as crianças para vacinação, pois só assim conseguimos diminuir a circulação do vírus. As vacinas aplicadas foram testadas e são seguras e eficazes”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

A secretária também orienta que, para quem já iniciou o esquema de vacina contra a Covid, é fundamental verificar se a carteirinha está em dia.

Foto: Ivair Oliveira

