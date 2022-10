A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu diversos eventos e ações em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro. A data tem por objetivo sensibilizar a sociedade mundial para as questões do envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados com essa população.

De 29 de setembro a 1º de outubro, o Município participou da Expo Fórum da Longevidade, em São Paulo, com uma equipe para atendimento ao público com informações sobre a importância do título de Cidade Amiga do Idoso, recebido por Jaguariúna da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andrea Dias Lizun, e membros da equipe da secretaria participaram da abertura do evento, que contou com palestras sobre longevidade, qualidade e propósito de vida.

Também no último dia 29 foi realizado o Baile da Terceira Idade, no Espaço Modal em Jaguariúna, que aconteceu após dois anos de suspensão devido à pandemia de coronavírus e atraiu grande público, sob o comando da Banda do Tchê.

No dia 30, os participantes das oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nassif estiveram presentes nas festividades da Expo 60+ de Jaguariúna, organizada pelo Canal Terceira Idade. Os alunos das oficinas de música e violão fizeram apresentações na abertura do evento, sob a orientação do professor Júlio Moraes.

Já no dia 1º a equipe do Centro Dia do Idoso, membros do Conselho do Idoso, a equipe de dança do esporte e os participantes das Oficinas do Serviço de Fortalecimento de Vínculos do Cras Nassif fizeram uma visita à Expo Fórum da Longevidade, onde conheceram as inovações e produtos ofertados para a “geração prateada”.

A secretária Andrea Lizun destaca a importância da comemoração do Dia do Idoso e reforça a importância do envelhecimento ativo atrelado aos quatro pilares – saúde (bem-estar psicossocial), participação (social – cidadania – cultural, espiritual), segurança/proteção e aprendizagem ao longo da vida (aprendizado formal ou informal).

Fotos: Divulgação / Assistência Social

