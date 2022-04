Saúde de Holambra realiza mutirão de combate à Dengue a partir deste sábado

O potencial turístico, as belezas e atrativos de Holambra foram destaque no Congresso Estadual promovido pela Associação Paulista de Municípios essa semana, nos dias 28, 29 e 30 de março, em Campos do Jordão. Além de florir o evento, o município apresentou a milhares de participantes os detalhes que fazem da Capital Nacional das Flores uma das cidades com os melhores índices de qualidade de vida do país.

Em área institucional cedida pela organização, a Prefeitura recebeu as visitas do vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, de prefeitos, vereadores e outras lideranças de São Paulo.

“Aproveitamos esse encontro para tratarmos de temas de interesse do nosso município e avançarmos em nossa relação de parceria com o Estado”, destacou o prefeito Fernando Capato. “Foi importante também a troca de experiências e o estreitamento de laços com outros municípios paulistas. Holambra é uma referência”.

Nesta quarta-feira, 30, ao final do evento, a Prefeitura cedeu ao Hospital Municipal de Campos do Jordão as flores e arranjos levados ao congresso. Elas serão utilizadas na decoração das áreas de descanso destinadas a pacientes em internação. “Essa foi uma parceria muito legal e que nos deixou muito felizes. Uma ação de carinho firmada lá mesmo e que, tenho certeza, levará muitas cores, vida e mais alegria à unidade hospitalar”, explicou o prefeito.