Saúde de Artur Nogueira realiza mais de 1.400 agendamentos de exames em 15 dias

Espetáculo acontece neste domingo,16, na Lagoa dos Pássaros, e promete ser um dos destaques da programação de aniversário da cidade

Neste domingo, 16, Artur Nogueira será palco de um evento histórico: a Orquestra Sinfônica Jovem e Elba Ramalho se unirão em um espetáculo musical imperdível. Acompanhada pela voz marcante da cantora paraibana, juntamente com músicos convidados, a Orquestra realizará um concerto que promete ser um dos destaques da programação de aniversário da cidade.

O evento gratuito acontecerá em um domingo, a partir das 20h, no palco concha que será instalado na Lagoa dos Pássaros. Essa é mais uma edição da série de concertos “Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira e Derico Sciotti convidam” que, além da presença da diva Elba Ramalho, reunirá o trompetista Chiquinho Oliveira, e o saxofonista pernambucano Gilberto Pontes – fundador da Spok Frevo Orquestra.

Para o maestro Ricardo Michelino, o concerto será um momento ímpar na carreira dos músicos, pois terão a oportunidade de dividir o palco com uma das maiores cantoras do Brasil. “O prefeito Lucas trará para Artur Nogueira um pedacinho do sertão nordestino, para tanto, estamos trabalhando em toda a produção artística, musical, logística, e ensaiando inclusive aos domingos para esse momento singular que para qualquer músico brasileiro é um privilégio. Poder tocar ao lado da rainha Elba Ramalho é um sonho realizado para todos nós. Esperamos emocionar o público com a nossa música, a presença da Elba e a constelação de estrelas que estará junto à nossa Orquestra na ocasião”, disse Michelino.

Elba Ramalho

Com mais de 40 anos de carreira, a cantora paraibana é um ícone da música popular brasileira e já gravou mais de 30 álbuns. Com sua voz inconfundível, ela promete emocionar o público de Artur Nogueira com um repertório que mistura o melhor do forró e da MPB. Será uma noite para celebrar o amor, a música e a cidade de Artur Nogueira.

Com uma carreira que ultrapassa quatro décadas, Elba traz em seu repertório sucessos que já são parte da história da música nacional, como “De Volta Pro Aconchego” e “Banho de Cheiro”. Seu estilo único, que une ritmos nordestinos como o forró e o xote a influências do rock e do pop, conquista fãs de todas as idades e regiões do Brasil.

Serviço

Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira feat. Elba Ramalho, Derico Sciotti, Chiquinho Oliveira e Gilberto Pontes.

Quando: 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Evento gratuito e aberto ao público

