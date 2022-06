Saúde de Artur Nogueira faz alerta sobre golpes utilizando nome da CROSS

Por meio da palestra “Descubra-se”, evento trabalhará assuntos ligados à Inteligência Emocional; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria com Sebrae, convida as mulheres nogueirenses para uma ação que promete desenvolver o instinto empreendedor, autoconfiança e inteligência emocional. O evento integra o programa Sebrae Delas, e acontecerá no próximo dia 11 de junho, às 13h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

A ação, voltada exclusivamente para o público feminino maior de 18 anos, contará com a palestra “Descubra-se”, cujas inscrições estão abertas e se estenderão até o dia 04 de julho.

A realização do evento é uma parceria entre a Secretaria de Administração e o Sebrae, e conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, do Banco do Povo, da Associação Comercial (Acean) e da Casa Adra.

SEBRAE DELAS

O Sebrae Delas é um movimento que tem o objetivo de promover o empreendedorismo feminino, despertar para o auto conhecimento, possibilitar o aumento de rede de contatos, aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres e facilitar acesso a mercado e a crédito orientado.

A palestra “Descubra-se” terá como objetivo:

-Trabalhar os aspectos comportamentais da mulher por meio da Inteligência Emocional.

-Provocar e despertar na mulher o autoconhecimento e a gestão de suas emoções para que você se conheça um pouco mais e se sinta mais segura em ser como é e fazer o que mais a motiva.

-Desenvolver novos comportamentos, coragem e autoconfiança para tomada de decisões que a leva ao caminho da autonomia financeira.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser feitas até o dia 04 de julho via internet (https://empreendarapido.sebraesp.com.br/produto/turma/21584090).

Há ainda a opção de inscrições por meio do Sebrae (3877-2729), Banco do Povo (3827-9702), do Cras (3877-1011) ou da Casa Adra (3877-1266).