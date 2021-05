São Paulo e Palmeiras disputam título do Paulistão quinta e domingo

Em parceria com o Magalu, companhia arrecadou R$50 a cada venda de geladeira e o valor ajudará 13 ONGs

A CPFL Energia vai destinar a partir de maio, mais de R$842 mil para 13 Organizações Não-Governamentais (ONGs) dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, como parte da ação “Desconto Eficiente”. Os recursos vieram da doação de R$50 de cada cliente que comprou uma das quase 17 mil geladeiras vendidas com até 50% de desconto em parceria com o Magalu no projeto de eficiência energética, com o objetivo de promover a transformação do mercado de eficiência energética, através do estímulo as novas tecnologias.

No projeto, ao comprar a geladeira nova, moderna e mais eficiente, com tecnologia Inverter, o cliente tinha que dar a sua antiga para ter o desconto, e, ao comprar, doava também R$50 para as ONGs selecionadas com o apoio do Instituto CPFL. As instituições escolhidas atendem pessoas de todas as idades, desde crianças e jovens a idosos, e realizam trabalhos envolvendo meio ambiente, educação e cultura, saúde e bem-estar e redução de desigualdades sociais.

Em São Paulo, as organizações que receberão um total de R$447 mil, divididos entre elas serão: Clube Amigo dos Deficientes de São José do Rio Preto, Projeto Há Esperança de Campinas, Instituto Flora Vida de Botucatu, Medição de Vinhedo e Campinas, Associação Criança Feliz de Sorocaba, Associação Mata Ciliar de Jundiaí, Lar dos Velhinhos Dr. Adolpho Barretto de Mococa, Trilhos de Jequitibá de Jaguariúna.

Já no Rio Grande do Sul, os beneficiados com R$350 mil serão ONGs localizadas na área de concessão da RGE: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos (APADA) de Santa Rosa, Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente com Câncer da Serra Gaúcha (DOMUS), de Caxias do Sul, Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul (CUFA) de Frederico Westphalen, Associação Beneficente de Resgate e Assistência Educacional (ABRASSE) de São Leopoldo e o Centro Assistencial e de Promoção Social Joana D’Arc de Caxias do Sul.

Além das doações, a CPFL investiu R$45 mil, para que uma consultoria promova a capacitação das pessoas que participam dos projetos das ONGs, que terão um acompanhamento de profissionais especializados durante seis meses para instrução e implementação de projetos com os recursos doados.

A ação faz parte do compromisso da CPFL Energia com sustentabilidade por meio de investimentos, em todas as empresas do grupo, para viabilizar a transformação do setor de energia no Brasil e reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio. Até 2024, o grupo tem previsão de aplicar mais de R$ 1,8 bilhão para impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor.