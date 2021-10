Santo Antônio de Posse: mais benefícios à Defesa Civil e habitação

Após recebimento de denúncias anônimas os policiais civis de Santo Antônio de Posse, sob o comando do Delegado de Polícia Júlio Luís Garavello Gonçalves, efetuaram a prisão de 3 indivíduos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso permitido. A ação ocorreu após a denúncia de que em certo local funcionava um ponto de venda de drogas.

A equipe efetuou trabalho de inteligência e vigilância com o escopo de identificar o local onde as drogas eram armazenadas, logrando descobrir que as drogas seriam fracionadas e embaladas no local dos fatos, mas armazenadas em uma casa de fundos situada na Rua Orlando Modesto, numeral 86, e que tanto o “dono” do ponto de venda e fracionamento quanto do “depósito” seria a pessoa de vulgo “TOCO”, ora identificado como sendo Ezequiel.

Nesta data, receberam a informação de que o local havia sido abastecido na noite anterior e deflagraram a operação que culminou na prisão dos 3 indiciados. De início, puderam constatar a venda de entorpecentes ocorrendo na casa de numeral 251, visto que algumas pessoas foram vistas parando no portão e após pegar a droga, deixavam rapidamente o local em direção contrária à viatura de vigilância.

Adentraram no referido imóvel e surpreenderam os 3 indiciados no cômodo da casa e após breve vistoria, localizaram um liquidificador contendo substância pulverizada semelhante à cocaína, 8 microtubos contendo cocaína e 7 pedras de crack, uma balança de precisão e saquinhos para embalagem, além de 8 munições calibre 22.

Em revista pessoal, o condutor da ocorrência encontrou um par de chaves no bolso do indiciado Ezequiel, vulgo “TOCO”, com a qual abriu a porta de um cômodo adjacente, onde logrou encontrar uma mochila que continha 21 porções de maconha pronta para venda e uma grande porção da mesma erva ainda não fracionada.

Cientes de que mais entorpecentes estariam sendo guardados em outro endereço, solicitaram apoio da Polícia Municipal para guarnecer a casa da Rua Orlando Modesto, nº 86, local identificado anteriormente, até que terminassem as buscas no primeiro imóvel.

Dirigiram-se até o citado local e ao adentrarem no imóvel, encontraram um armário de aço trancado com cadeado, que, ao ser aberto, continha em seu interior uma mochila preta, dentro da qual foram encontrados 312 microtubos plásticos contendo cocaína, 77 tubos plásticos contendo maconha, 191 porções de maconha embaladas em sacos zip-lock, 410 microtubos vazios e 2 cadernos com anotações atinentes ao tráfico de drogas.

Deram voz de prisão aos indiciados e conduziram-nos a Unidade Policial, onde os fatos foram apresentados à Autoridade Policial Titular, que lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor dos 3 indiciados, pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso permitido. Os 3 detidos foram conduzidos ao PS e ficarão à disposição da justiça.

Foto e fonte: Roberto Torrecilhas.