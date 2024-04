Saean moderniza e troca bombas de captação de água do Cotrins

Objetivo é orientar pais/responsáveis e aumentar a cobertura vacinal no município; ação integra estratégia do Estado

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA) em parceria com a Secretaria de Educação, começou uma ação nas escolas municipais para avaliar as carteirinhas de vacina das crianças. A iniciativa integra a estratégia do Estado, e tem como objetivo verificar se as doses estão em dia e aumentar a cobertura vacinal no município.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o secretário de Saúde, Amarildo Boer, a equipe está agendando com cada escola os melhores dias e horários para a avaliação das carteirinhas. Antes do dia combinado, a direção da escola enviará um bilhete aos pais pedindo que enviem a carteirinha de vacinação da criança para a escola. A VISA irá analisar a caderneta e, caso haja esteja desatualizada, dará orientações aos pais.

“Estamos à disposição para esclarecer dúvidas, orientar a população sobre o calendário básico de vacinação e oferecer as doses nas 8 salas de vacina do município”, destaca a responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin.

Calendário vacinal

O calendário vacinal brasileiro é um guia que indica as vacinas recomendadas para cada faixa etária. É importante seguir o calendário para garantir que as crianças estejam protegidas contra todas as doenças.

O calendário vacinal pode ser consultado no site do Ministério da Saúde ou na sala de vacina mais próxima.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui